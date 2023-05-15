В ожидании первого «стакана»

Напомним, в апреле прошлого года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. После разбора завала и демонтажа остатков старой трубы началось возведение новой. По проекту она будет иметь коничес­кую форму диаметром 20,5 метра у основания и 9,2 метра – у вершины. Высота объекта – 180 метров.

Для строительных работ привлечена местная подрядная организация – ТОО «Строй центр Арсенал». Именно она готовит фундамент. Работы закончатся в мае, а уже с начала июня ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» нач­нет монтаж скользящей опалубки и наращивание самой трубы.

Работы находятся на стадии окончания армирования фундамента, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго».

Предварительно подрядная организация установила 200 каркасов разного размера, на которые крепятся верхняя и нижняя арматуры. В настоящий момент специалисты занимаются армированием столбчатых фундаментов на пути перекрытия будущих газоходов. Завершатся монтажные работы установкой первого «стакана» – круглого основания. Вся конструкция считается «нулевой» отметкой – будущей точкой роста новой дымовой трубы.

В ближайшее время металлический «скелет» фундамента полностью зафиксируют бетоном, заливать который будут непрерывным способом.

В 2023 году планируется полностью возвести железобетонный ствол, а включение дымовой трубы № 1 в работу намечено на лето следующего года.