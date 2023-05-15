В ожидании первого «стакана» Общество 15 мая 2023 г. 4:30 11 Андрей Кратенко На Петропавловской ТЭЦ-2 завершается сооружение фундамента под новую дымовую трубу. Фото "Севказэнерго" Напомним, в апреле прошлого года на ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. После разбора завала и демонтажа остатков старой трубы началось возведение новой. По проекту она будет иметь коническую форму диаметром 20,5 метра у основания и 9,2 метра – у вершины. Высота объекта – 180 метров. Для строительных работ привлечена местная подрядная организация – ТОО «Строй центр Арсенал». Именно она готовит фундамент. Работы закончатся в мае, а уже с начала июня ТОО «КазтеплоСПЕЦСТРОЙ» начнет монтаж скользящей опалубки и наращивание самой трубы. Работы находятся на стадии окончания армирования фундамента, уточняет пресс-служба АО «Севказэнерго». Предварительно подрядная организация установила 200 каркасов разного размера, на которые крепятся верхняя и нижняя арматуры. В настоящий момент специалисты занимаются армированием столбчатых фундаментов на пути перекрытия будущих газоходов. Завершатся монтажные работы установкой первого «стакана» – круглого основания. Вся конструкция считается «нулевой» отметкой – будущей точкой роста новой дымовой трубы. В ближайшее время металлический «скелет» фундамента полностью зафиксируют бетоном, заливать который будут непрерывным способом. В 2023 году планируется полностью возвести железобетонный ствол, а включение дымовой трубы № 1 в работу намечено на лето следующего года. #ТЭЦ #ремонт #Петропавловск #РК #реконструкция #ТЭЦ-2 #труба