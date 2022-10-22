На всех тепла не хватит

В Павлодаре не хватает тепловых мощностей, и специалисты предлагают вообще запретить выдачу техусловий на подключение новых объектов к источникам тепла.

В очередной раз о проблеме дефицита тепловой энергии зашел разговор на недавней встрече предпринимателей с министром национальной экономики Алибеком Куантыровым. Именно бизнес областного центра страдает больше всего от ограничений – резервов для подключения новых частных объектов к теплу просто не остается.

Кундыз Шакирова три года назад открыла кафе в центре города по улице Абая, надеясь, что ее заведение станет местом притяжения и станет приносить прибыль. Но все это время работа осложняется одним, но очень веским обстоятельством: трехэтажное здание отапливается углем.

В этом микрорайоне нет свободных тепловых мощностей, поэтому кафе не подключают к центральным коммуникациям, а дымящая труба заведения вызывает возмущение у соседей по частному сектору.

– Три года я обиваю порог офиса тепловых сетей, но мне постоянно отказывают, хотя неподалеку строят дома, и их к теплу подключают, – возмущена предпринимательница.

Однако помочь в ее ситуации не может и вмешательство министра. Тепловики Павлодара не первый год заявляют: на всех тепла не хватит. При этом первый заместитель акима Павлодарской области Олег Крук посоветовал бизнес-леди обратить внимание на автономное газовое отопление – такую альтернативу уже стали выбирать некоторые частные застройщики.

– Проведенный в Павлодаре технический аудит выявил дефицит тепловой энергии и прогнозируемый его трехкратный рост к 2030 году. Чтобы покончить с нехваткой, нужны реконструкция со строительством дополнительного котла и турбины ТЭЦ-1, реконструкция ТЭЦ-3 и замена оборудования ТЭЦ-2. Эти финансовые вопросы перед акционерами поставлены. А пока же «Павлодарские тепловые сети» вышли на городские власти с просьбой вообще закрыть выдачу техусловий по городу, и мы предлагаем оставить для подключения только социально значимые объекты, – прокомментировал Олег Крук.

Проблема состоит из двух блоков: нехватки генерирующих мощностей и сниженной пропускной способности из-за ужасающего состояния теплосетей.

Областной центр имеет три источника центрального теп­лоснабжения, однако самая молодая ТЭЦ-3 как раз в эти дни «отмечает» свое 50-летие, две других теплоцентрали и того старше. Кроме того, специалисты оценивают в 90% изношенность городских магистральных и внут­риквартальных теплосетей.

– На протяжении последних пяти лет в Павлодаре существуют так называемые «красные» закрытые зоны, и с каждым годом ситуация ухудшается. Это не только наше мнение: акимат в прошлом году заказал энергоэкспертизу, которую проводили независимые специалисты, – говорит генеральный директор ТОО «Павлодарские тепловые сети» Марат Иманаев. – По их данным, сложившийся дефицит тепла уже суммарно составляет 22 тысячи гигакалорий.

К ним мы добавляем еще 66 тысяч гигакалорий – это те объекты, которые уже получили тех­условия и находятся в процессе подключения. Итого прогноз показывает под 100 тысяч гигакалорий дефицита к декабрю нынешнего года. Получается, проблемы в тепловых сетях «вылезут» в период холодов.

Небольшой объем точечных свободных мощностей есть в зоне действия ТЭЦ-3, но и он уже зарезервирован для снабжения теплом новых жилых кварталов, возводимых за счет госпрограмм, в том числе «Спорт-сити», и развивающихся старых микрорайо­нов Лесозавода и Радиозавода.

Решить проблему сиюминутно никто не может. Только по коммуникациям цена вопроса составляет 95 млрд тенге, именно в эту сумму оценивают реконструкцию 300 км внутриквартальных тепловых сетей. Проект рассчитан на шесть лет и потенциально возможен при софинансировании из трех уровней бюджета и средств монополиста, снабжающего город теплом.

Первая заявка на 3,5 млрд тенге для реконструкции 9 км внутриквартальных сетей уже направлена в Министерство национальной экономики. Но только обновленные сети ситуацию не спасут, ведь и сами источники тепла нуждаются в переоснащении. А это уже и другие цифры, и другие механизмы финансирования.

Для строительства дополнительных котлов акционеры (владельцы станций) привлекают заемные средства, но, по требованиям банков, нужна система гарантий возврата вложенных средств. Введенный в 2019 году механизм рынка электрической мощности пока ограничен по всей стране 32 млрд тенге, и поскольку во многих городах Казахстана ситуация схожая, на всех участников его просто не хватило. К тому же он напрямую затрагивает именно сферу электроэнергии, а тепловая энергия здесь идет как «сопутствующий продукт».

И тем не менее увеличение лимита средств с 32 млрд до 100 млрд тенге, направляемых на возврат вложенных в отрасль инвестиций, должно стимулировать владельцев станций к модернизации и переоснащению своих объектов. А в Павлодаре, ко всему прочему, высказали идею о необходимости строительства четвертой городской ТЭЦ, однако это слишком далекая и очень уж расплывчатая перспектива.