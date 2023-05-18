В Павлодаре состоялся первый промышленный тур на заводы алюминиевого кластера

Компания ERG запускает бесплатные туристические маршруты: побывать на Павлодарском алюминиевом и Казахстанском электролизном заводах могут все желающие из любого региона страны.

Фото пресс-службы ERG

- Промышленные предприятия вносят большой вклад в экономику Казахстана, при этом основная часть жителей не знает, чем мы живем, как мы работаем. Уверен, что казахстанцам будет интересен наш тур, и мы открыты – готовы показать все ключевые участки производства. Кроме того, будем рады видеть в качестве гостей промышленного тура старшеклассников и студентов – надеемся, что после экскурсии они захотят связать свою судьбу с металлургическим производством и нашими заводами, - говорит директор Павлодарского алюминиевого завода Айтуган Ахметов.

Промышленный туризм – это тот случай, когда лучше один раз увидеть. Убедились в этом журналисты, блогеры, общественники, ставшие первыми гостями алюминиевого дивизиона в раках нового проекта.

Уникальный турмаршрут построен так, чтобы можно было посетить два предприятия за один день.

Стартуют с площадок ПАЗа. Здесь туристы смогут сделать фотографии возле горной техники грузоподъемностью более 90 тонн, например, у самосвала, диаметр колеса которого превышает 2,6 метра.

А на складе хранения сырья открывается невероятная панорама почти марсианского пейзажа – все из-за красного цвета бокситов. И посреди гор, сложенных из руды, – гигантский роторный экскаватор. Селфи на таком фоне займет достойное место в семейном архиве любой казахстанской семьи. И точно не оставят равнодушными туристов вращающиеся 100-метровые горизонтальные печи спекания с температурой внутри 1200 градусов.

Ну а на Казахстанском электролизном заводе вас в буквальном смысле согреет прикосновение к палетам весом в тонну, сложенных из 20-килограммовых слитков алюминия: его недавно разливали по изложницам, и вот крылатый металл остыл – к нему уже можно прикоснуться, затвердел и радует глаз.

Отметим, что один из ключевых вопросов организации промышленного туризма – это безопасность гостей производства. Все туристы получают средства индивидуальной защиты – специальные костюмы, каски, очки, респираторы, наушник для связи с гидом, проходят инструктаж.

Ознакомиться с виртуальным туром по промышленным предприятиям ERG и оставить заявку на участие в турмаршруте можно на сайте https://vtour.erg.kz/. Экскурсии будут проводиться для групп до 15 человек дважды в месяц.