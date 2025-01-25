В перспективе – конкурентоспособность на глобальном уровне

Средства достижения целей

При этом Президент напомнил: в соответствии с недавно опубликованным докладом ЭСКАТО ООН Казахстан в 2024-м привлек в новые проекты 15,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 88% выше, чем годом ранее.

В том же докладе, на который ссылается Касым-Жомарт Токаев, отмечено, что ситуация с ПИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает быстро развиваться на фоне глобальной экономической неопределенности, геополитических сдвигов и технологических преобразований. Несмотря на то что в 2024-м наблюдалось некоторое замедление инвестиционных потоков после рекордных показателей 2023 года, регион продемонстрировал удивительную устойчивость и сохранил свои позиции в качестве главного направления для международного капитала.

В результате Казахстан оказался среди лидеров стран – «магнитов» для ПИИ, причем для новых проектов. В прошлом году этого показателя республика достиг­ла благодаря серьезной предварительной работе и февральскому государственному визиту в Катар Президента страны. В итоге национальная газовая компания QazaqGas и катарский холдинг UCC подпи­сали ключевые соглашения на общую сумму 11 млрд долларов.

Контрактами предполагается создание двух газоперерабатывающих заводов с использованием сырья Кашагана, новой компрессорной станции и двух дополнительных магистральных газопроводов, в частности, газопровода Актобе – Костанай и второй «нитки» газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. По мнению авторов доклада, Казахстан в субрегионе Северной и Центральной Азии стал лидером, оттянув на себя 63% от общего объема ПИИ – это 15 млрд долларов.

Правда, валовой ПИИ, по данным Нацбанка РК, по итогам года может показать снижение по сравнению с 2023 годом (23,6 млрд долларов) и рекордным 2022-м (28,2 млрд). Но поскольку официального отчета не было, не будем торопиться с выводами.

Важно и то, что на фоне уменьшения вложений ПИИ в нефтегазовую добычу (с 75% до 36%) растет интерес к обрабатывающей промышленности, которая увеличила свою долю до 23% в 2023 году (до 14% – в 2019 году). За последние девять лет ПИИ в данную сферу удвоились, достигнув 5,4 млрд долларов.

Планы руководства страны довольно масштабны. Во время выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum в октябре минувшего года Касым-Жомарт Токаев заявил: «Страна запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь вложения на сумму 150 миллиардов долларов к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддерж­ки и оперативного принятия решений».

Отметим также, что руководство страны не ограничивается поиском средств для развития только за границей. В своем январском интервью Президент в очередной раз подтвердил: «Считаю, для строительства крупных инфраструктурных объектов, которые дадут мощный импульс развитию экономики, можно и даже нужно использовать средства Национального фонда. Он ведь создавался для таких целей, а не для складирования средств в зарубежных финансовых институтах».

Воплощение в металле

Чего же удалось достичь? Пока окончательных итогов нет, но, исходя из официальных показателей 11 месяцев, наблюдается положительная тенденция в основных секторах обрабатывающей промышленности с ростом на уровне 5,3%. Этот рост обусловлен увеличением производства в металлургическом секторе на 7,2%, машиностроении – на 6,9%, нефтехимии – на 8,4%, выпуске готовых металлических изделий – на 29,5%, мебели – на 12,8%.

Впервые с 2016 года металлургия продемонстрировала рост на 7,2%, что стало возможным благодаря увеличению объемов получения товарной продукции на крупных предприятиях, таких как «Казхром», «ЕвразКаспианСталь» и «КазФерроСталь». Также стоит отметить усилия по восстановлению полноценной работы Qarmеt.

На показатели черной металлургии, где рост составил 10,8%, положительно сказались меры по обеспечению отечест­венных производителей необходимым количеством металлолома. Выпуск чугуна увеличился на 14,4%, стали – на 6,3%, а плоского проката – на 20,4%. Цветная металлургия продемонстрировала рост на уровне 104,8% благодаря увеличению выплавки меди на 13,3%, цинка – на 0,8% и алюминия – на 1,5%.

Машиностроение «подросло» в произ­водстве на 6,9%, что связано с увеличением выпуска сельхозтехники на 15,4%, железнодорожного транспорта – в 1,6 раза, электрооборудования – на 8,1%, а также электронно-оптического оборудования и компьютеров – в 1,7 раза.

Согласно данным Национального центра по комплексной переработке минерального сырья, три промышленных объекта начали функционировать, а один достиг проектной мощности. Созданы два аппаратно-программных комплекса, которые используются в технологических процессах предприятий-недропользователей.

По информации «КазМунайГаза», началась стадия проектирования для проекта «Каламкас-море» стоимостью 6,4 млрд долларов; в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган с общими ресурсами более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте; осуществляется проект по наращиванию производства битума на ТОО «Caspi bitum» до 750 тыс. тонн в год. Начато строительство завода полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов (проект Silleno), который будет выпускать 1 млн 250 тыс. тонн продукции ежегодно. В стадии реализации находятся проекты по производству полипропилена и полиэтилена. Есть планы по выпуску бутадие­на, карбамида и терефталевой кислоты.

Завершение проектов позволит создать более 25 тыс. рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге.

В 2024 году было запущено около 180 новых промышленных объектов, что потребовало инвестиций на 1,3 трлн тенге. Создано примерно 14,4 тыс. рабочих мест. В отраслевом разрезе наибольшее число проектов связано с индустрией строительных материалов – 34 проекта с инвестициями в 196,3 млрд тенге.

Далее следует пищевая промышленность с 33 проектами на 110,7 млрд тенге и машиностроение – с 32 проектами на сумму 92,9 млрд тенге.

По регионам наибольшие инвестиции привлечены в Алматинскую (15 проектов на 315,9 млрд тенге), Актюбинскую (5 проектов на 200,4 млрд тенге), Жамбылскую (13 проектов на 175,5 млрд тенге) и Костанайскую области (13 проектов на 152,7 млрд тенге). Крупнейшие проекты включают выпуск компонентов для грузовых автомобилей (ТОО «KamLitKZ» в Костанайской области), катодной меди (ТОО «Kyzyl Aray» – в Карагандинской) и разработку вольфрамовых руд на месторождении Богуты (ТОО «Жетысу Вольфрамы» в Алматинской области).

В числе основных проектов значатся: ферросплавный завод в Павлодарской области с 800 рабочими местами и инвестициями в размере 92,4 млрд тенге; завод по выпуску деталей для грузовиков в Костанайской области, обеспечивающий 360 рабочих мест и требующий 78,2 млрд тенге; разработка вольфрамовых руд Богуты в Алматинской области с инвестициями в размере 135 млрд тенге и созданием 350 рабочих мест.

В этом перечне следует назвать и завод теплоизоляционных материалов в Алматинской области с 220 рабочими местами (инвестиции составляют 43,9 млрд тенге); завод пружин для железнодорожных составов с инвестициями в 1,1 млрд тенге и созданием 51 рабочего места. При выходе всех этих объектов на полную мощность объемы производства достигнут около 1,8 трлн тенге.

Для снижения сырьевого экспорта успешно осуществляются крупные проекты в обрабатывающей промышленности. Например, в Костанайской области запланировано производство горячебрикетированного железа (АО «ССГПО»), а также создание металлургического кластера в Павлодарской области (ТОО «Mineral Product International», продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь). В планах строительство медеплавильного завода в Абайской области (ТОО «KAZ Minerals Smelting»), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на предприятиях «Казахмыс» (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).

В нынешнем году Правительство рес­публики приняло меры для улучшения законодательства, снижения административных преград, предоставления льготного финансирования и внедрения новых стимулов для поддержки отечественного производства. Приоритетными направлениями стали машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов и автомобилестроение.

Благодаря изменениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании заключили 25 соглашений, направленных на переработку первичного алюминия и медного сырья. В 2023-м переработка алюминия возрос­ла до 51 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2022 году. В 2024-м планировалось увеличить переработку еще больше.

В Абайской области осуществляется проект по строительству нового медеплавильного завода. Ожидается, что до 2029 года объем выплавки меди вырастет с 450 тыс. до 750 тыс. тонн.

Планируется увеличить выпуск стали до 10 млн тонн за счет расширения ТОО «Qarmet» и запуска новых проектов по получению стали специального назначения на «Казахстали». Компания ERG совместно с BAOWU Steel намерены запустить производство горячебрикетированного железа в городе Рудном. Углубленная переработка железорудного сырья обеспечит полную сырьевую базу для сталелитейных предприятий.

Составлен список крупных проектов для создания кластеров в приоритетных областях обрабатывающей промышленности, который включает 17 инициатив в металлургии, химической промышленности, нефтегазохимии и автомобилестроении.

Без сырья – никак

В рамках исполнения поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана в 2023 году, ведутся работы по геолого-геофизическому изучению территории страны с целью охватить 2,2 млн кв. км к концу 2026-го. Общая сумма финансирования на три года превысит 20 млрд тенге.

По итогам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет будут поставлены 17 месторождений с минеральными запасами и ресурсами. По золоту – запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны; серебру – запасы 1 904,5 тонны, ресурсы 172 тыс. 087,2 тонны. По цветным металлам: меди – запасы 4 млн 916,7 тыс. тонн, ресурсы 7 млн 796,9 тыс. тонн; цинку – запасы 2 млн 549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн; свинцу – запасы 1 млн 319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн.

По железной руде – запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн; по вольфраму – запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн; по хрому – ресурсы 464,1 тыс. тонн; по молибдену – запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн; по марганцу – запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1 млн 137,3 тыс. тонн.

Кроме того, нынче на государственный учет впервые поставлено шесть месторождений природного газа. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на встрече с лидерами горнорудной отрасли Казахстана «Диалог и планы на будущее» пообещал: «Мы создадим один из наиболее привлекательных горнодобывающих секторов, который будет конкурентоспособным не только в Центральной Азии, но и на глобальном уровне».