В перспективе – конкурентоспособность на глобальном уровне

Статьи
61
Серик Баев

В интервью газете «Ana tili» Глава государства отметил масштабные проекты в горнодобывающей,
нефтехимической и металлургической отраслях

инфографика Натальи Ляликовой

Средства достижения целей

При этом Президент напомнил: в соответствии с недавно опубликованным докладом ЭСКАТО ООН Казахстан в 2024-м привлек в новые проекты 15,7 млрд долларов прямых иностранных инвестиций (ПИИ), что на 88% выше, чем годом ранее.

В том же докладе, на который ссылается Касым-Жомарт Токаев, отмечено, что ситуация с ПИИ в Азиатско-Тихоокеанском регионе продолжает быстро развиваться на фоне глобальной экономической неопределенности, геополитических сдвигов и технологических преобразований. Несмотря на то что в 2024-м наблюдалось некоторое замедление инвестиционных потоков после рекордных показателей 2023 года, регион продемонстрировал удивительную устойчивость и сохранил свои позиции в качестве главного направления для международного капитала.

В результате Казахстан оказался среди лидеров стран – «магнитов» для ПИИ, причем для новых проектов. В прошлом году этого показателя республика достиг­ла благодаря серьезной предварительной работе и февральскому государственному визиту в Катар Президента страны. В итоге национальная газовая компания QazaqGas и катарский холдинг UCC подпи­сали ключевые соглашения на общую сумму 11 млрд долларов.

Контрактами предполагается создание двух газоперерабатывающих заводов с использованием сырья Кашагана, новой компрессорной станции и двух дополнительных магистральных газопроводов, в частности, газопровода Актобе – Костанай и второй «нитки» газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент. По мнению авторов доклада, Казахстан в субрегионе Северной и Центральной Азии стал лидером, оттянув на себя 63% от общего объема ПИИ – это 15 млрд долларов.

Правда, валовой ПИИ, по данным Нацбанка РК, по итогам года может показать снижение по сравнению с 2023 годом (23,6 млрд долларов) и рекордным 2022-м (28,2 млрд). Но поскольку официального отчета не было, не будем торопиться с выводами.

Важно и то, что на фоне уменьшения вложений ПИИ в нефтегазовую добычу (с 75% до 36%) растет интерес к обрабатывающей промышленности, которая увеличила свою долю до 23% в 2023 году (до 14% – в 2019 году). За последние девять лет ПИИ в данную сферу удвоились, достигнув 5,4 млрд долларов.

Планы руководства страны довольно масштабны. Во время выступления на пленарном заседании Astana Think Tank Forum в октябре минувшего года Касым-Жомарт Токаев заявил: «Страна запускает новый инвестиционный цикл со стратегической целью привлечь вложения на сумму 150 миллиардов долларов к 2029 году. Мы хорошо осознаем важность предоставления инвесторам комплексной государственной поддерж­ки и оперативного принятия решений».

Отметим также, что руководство страны не ограничивается поиском средств для развития только за границей. В своем январском интервью Президент в очередной раз подтвердил: «Считаю, для строительства крупных инфраструктурных объектов, которые дадут мощный импульс развитию экономики, можно и даже нужно использовать средства Национального фонда. Он ведь создавался для таких целей, а не для складирования средств в зарубежных финансовых институтах».

Воплощение в металле

Чего же удалось достичь? Пока окончательных итогов нет, но, исходя из официальных показателей 11 месяцев, наблюдается положительная тенденция в основных секторах обрабатывающей промышленности с ростом на уровне 5,3%. Этот рост обусловлен увеличением производства в металлургическом секторе на 7,2%, машиностроении – на 6,9%, нефтехимии – на 8,4%, выпуске готовых металлических изделий – на 29,5%, мебели – на 12,8%.

Впервые с 2016 года металлургия продемонстрировала рост на 7,2%, что стало возможным благодаря увеличению объемов получения товарной продукции на крупных предприятиях, таких как «Казхром», «ЕвразКаспианСталь» и «КазФерроСталь». Также стоит отметить усилия по восстановлению полноценной работы Qarmеt.

На показатели черной металлургии, где рост составил 10,8%, положительно сказались меры по обеспечению отечест­венных производителей необходимым количеством металлолома. Выпуск чугуна увеличился на 14,4%, стали – на 6,3%, а плоского проката – на 20,4%. Цветная металлургия продемонстрировала рост на уровне 104,8% благодаря увеличению выплавки меди на 13,3%, цинка – на 0,8% и алюминия – на 1,5%.

Машиностроение «подросло» в произ­водстве на 6,9%, что связано с увеличением выпуска сельхозтехники на 15,4%, железнодорожного транспорта – в 1,6 раза, электрооборудования – на 8,1%, а также электронно-оптического оборудования и компьютеров – в 1,7 раза.

Согласно данным Национального центра по комплексной переработке минерального сырья, три промышленных объекта начали функционировать, а один достиг проектной мощности. Созданы два аппаратно-программных комплекса, которые используются в технологических процессах предприятий-недропользователей.

По информации «КазМунайГаза», началась стадия проектирования для проекта «Каламкас-море» стоимостью 6,4 млрд долларов; в 2024 году стартовало бурение на скважинах Тургай Палеозой, Каратон Подсолевой, Каражар и Тайсойган с общими ресурсами более 800 млн тонн в нефтяном эквиваленте; осуществляется проект по наращиванию производства битума на ТОО «Caspi bitum» до 750 тыс. тонн в год. Начато строительство завода полиэтилена стоимостью 7,4 млрд долларов (проект Silleno), который будет выпускать 1 млн 250 тыс. тонн продукции ежегодно. В стадии реализации находятся проекты по производству полипропилена и полиэтилена. Есть планы по выпуску бутадие­на, карбамида и терефталевой кислоты.

Завершение проектов позволит создать более 25 тыс. рабочих мест. Ожидаемый экономический эффект включает увеличение экспорта на 6 трлн тенге и снижение зависимости от импорта на 1,5 трлн тенге.

В 2024 году было запущено около 180 новых промышленных объектов, что потребовало инвестиций на 1,3 трлн тенге. Создано примерно 14,4 тыс. рабочих мест. В отраслевом разрезе наибольшее число проектов связано с индустрией строительных материалов – 34 проекта с инвестициями в 196,3 млрд тенге.
Далее следует пищевая промышленность с 33 проектами на 110,7 млрд тенге и машиностроение – с 32 проектами на сумму 92,9 млрд тенге.

По регионам наибольшие инвестиции привлечены в Алматинскую (15 проектов на 315,9 млрд тенге), Актюбинскую (5 проектов на 200,4 млрд тенге), Жамбылскую (13 проектов на 175,5 млрд тенге) и Костанайскую области (13 проектов на 152,7 млрд тенге). Крупнейшие проекты включают выпуск компонентов для грузовых автомобилей (ТОО «KamLitKZ» в Костанайской области), катодной меди (ТОО «Kyzyl Aray» – в Карагандинской) и разработку вольфрамовых руд на месторождении Богуты (ТОО «Жетысу Вольфрамы» в Алматинской области).

В числе основных проектов значатся: ферросплавный завод в Павлодарской области с 800 рабочими местами и инвестициями в размере 92,4 млрд тенге; завод по выпуску деталей для грузовиков в Костанайской области, обеспечивающий 360 рабочих мест и требующий 78,2 млрд тенге; разработка вольфрамовых руд Богуты в Алматинской области с инвестициями в размере 135 млрд тенге и созданием 350 рабочих мест.

В этом перечне следует назвать и завод теплоизоляционных материалов в Алматинской области с 220 рабочими местами (инвестиции составляют 43,9 млрд тенге); завод пружин для железнодорожных составов с инвестициями в 1,1 млрд тенге и созданием 51 рабочего места. При выходе всех этих объектов на полную мощность объемы производства достигнут около 1,8 трлн тенге.

Для снижения сырьевого экспорта успешно осуществляются крупные проекты в обрабатывающей промышленности. Например, в Костанайской области запланировано производство горячебрикетированного железа (АО «ССГПО»), а также создание металлургического кластера в Павлодарской области (ТОО «Mineral Product International», продукция: ферросплавы, ГБЖ и сталь). В планах строительство медеплавильного завода в Абайской области (ТОО «KAZ Minerals Smelting»), а также переработка сырья с месторождений Айдарлы и Коксай на предприятиях «Казахмыс» (Жезказганский и Балхашский медеплавильные заводы).

В нынешнем году Правительство рес­публики приняло меры для улучшения законодательства, снижения административных преград, предоставления льготного финансирования и внедрения новых стимулов для поддержки отечественного производства. Приоритетными направлениями стали машиностроение, нефтехимия, углубленная переработка металлов и автомобилестроение.

Благодаря изменениям в законодательстве предприятия обрабатывающей промышленности и крупные горнодобывающие компании заключили 25 соглашений, направленных на переработку первичного алюминия и медного сырья. В 2023-м переработка алюминия возрос­ла до 51 тыс. тонн, что на 20% больше, чем в 2022 году. В 2024-м планировалось увеличить переработку еще больше.

В Абайской области осуществляется проект по строительству нового медеплавильного завода. Ожидается, что до 2029 года объем выплавки меди вырастет с 450 тыс. до 750 тыс. тонн.

Планируется увеличить выпуск стали до 10 млн тонн за счет расширения ТОО «Qarmet» и запуска новых проектов по получению стали специального назначения на «Казахстали». Компания ERG совместно с BAOWU Steel намерены запустить производство горячебрикетированного железа в городе Рудном. Углубленная переработка железорудного сырья обеспечит полную сырьевую базу для сталелитейных предприятий.

Составлен список крупных проектов для создания кластеров в приоритетных областях обрабатывающей промышленности, который включает 17 инициатив в металлургии, химической промышленности, нефтегазохимии и автомобилестроении.

Без сырья – никак

В рамках исполнения поручений Президента, озвученных в Послании народу Казахстана в 2023 году, ведутся работы по геолого-геофизическому изучению территории страны с целью охватить 2,2 млн кв. км к концу 2026-го. Общая сумма финансирования на три года превысит 20 млрд тенге.

По итогам геологоразведочных работ в 2024 году на государственный учет будут поставлены 17 месторождений с минеральными запасами и ресурсами. По золоту – запасы 107,5 тонны, ресурсы 337,04 тонны; серебру – запасы 1 904,5 тонны, ресурсы 172 тыс. 087,2 тонны. По цветным металлам: меди – запасы 4 млн 916,7 тыс. тонн, ресурсы 7 млн 796,9 тыс. тонн; цинку – запасы 2 млн 549,6 тыс. тонн, ресурсы 338,9 тыс. тонн; свинцу – запасы 1 млн 319,5 тыс. тонн, ресурсы 64,1 тыс. тонн.

По железной руде – запасы 128 млн тонн, ресурсы 162 млн тонн; по вольфраму – запасы 409,9 тыс. тонн, ресурсы 743 тыс. тонн; по хрому – ресурсы 464,1 тыс. тонн; по молибдену – запасы 14 тонн, ресурсы 39 тонн; по марганцу – запасы 794 тыс. тонн, ресурсы 1 млн 137,3 тыс. тонн.

Кроме того, нынче на государственный учет впервые поставлено шесть месторождений природного газа. Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев на встрече с лидерами горнорудной отрасли Казахстана «Диалог и планы на будущее» пообещал: «Мы создадим один из наиболее привлекательных горнодобывающих секторов, который будет конкурентоспособным не только в Центральной Азии, но и на глобальном уровне».

#президент #мнение #интервью

Популярное

Все
Ждем дебюта на «Стэмфорд Бридж»
Украли миллиарды по фиктивным документам
За Деда Мороза обидно
Вечер русского романса состоялся в Таразе
В Атырау установили памятник собаке по кличке Пшон
И даже деньги не спасают
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой
Кызылорда – наша гордость, слава, история
Защищая небо и землю
В колледже столицы студенты работают со второго курса
Ассамблея создала в стране климат доверия
В поисках новых запасов газа
Время рабочих профессий
Рассмотрен макроэкономический прогноз
На повестке дня – международные соглашения
Два предприятия по переработке хлопка-сырца построят на юге
Министр юстиции провел ряд встреч в Женеве
Закон Республики Казахстан О ратификации Соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок
Металлургом быть непросто, но престижно
Буренки нынче довольны
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
К паводкам готовимся заранее
Токаев поздравил Путина с 20-летием Договора о казахстанско-российской государственной границе
Закон РК О ратификации поправок в пункт 1 статьи 12 Соглашения об учреждении ЕБРР с целью отмены уставного капитального ограничения на обычные операции
Биатлонист Никита Акимов принес Казахстану третье золото Универсиады
Сорвали сроки сдачи
Закон РК О ратификации поправок в статью 1 Соглашения об учреждении ЕБРР, позволяющих осуществить ограниченное и постепенное распространение географического охвата операций банка на страны Африки к югу от Сахары и Ирак
Стали известны победители Жаутыковской олимпиады
В столице чествовали народных любимцев
Инаугурация Трампа: церемонию перенесут в помещение из-за холодов
Спасатели вызволили мужчин из искорёженного автомобиля в Астане
Городок достроят со второй попытки
Минздрав сообщил о результатах работы системы по маркировке лекарств
Завод по производству ветрогенераторов строится в Жетісу
Израиль утвердил сделку с ХАМАС
Казахстан ограничил вывоз картофеля в третьи страны на полгода
В столице взлетела цена на картофель: что говорят в акимате
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Закон Республики Казахстан
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах
Умную мусорную корзину изобрел школьник из Астаны
На 20% вырастет зарплата отдельных категорий гражданских служащих в 2025 году

Читайте также

Министр юстиции провел ряд встреч в Женеве
Ассамблея создала в стране климат доверия
Время рабочих профессий
Самая длинная пешеходная улица станет и самой красивой

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]