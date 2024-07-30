В планах – газифицировать Алматинскую агломерацию

Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций глава областного департамента экологии Конысбек Байедилов, в 2026 году завершится перевод на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. По оценкам специалистов, проводимая модернизация не только снизит негативное воздействие тепло­энергетических предприятий на окружающую среду, но и повысит их генерирующие мощности. В частности, выработка электро­энергии на ТЭЦ-3 вырастет с нынешних 173 до 450 мегаватт.

По данным спикера, немалый вред экологии наносят котельные военных гарнизонов, заводы, выпускающие строительные материалы, а также частный жилой сектор, потребляющий уголь. Эксперт озвучил хорошую новость: к 2027 году планируется полностью газифицировать населенные пункты Алматинской агломерации. Это пять районов, прилегающих к Алматы, и город Конаев.

На более поздний срок намечена газификация отдаленных Кегенского и Райымбекского районов, куда проложат магист­ральный газопровод Шелек – Кеген – Нарынкол протяженнос­тью 227 км.

Один из важных пунктов комп­лексного плана – рекультивация стихийных свалок, строительство мусоросортировочных заводов. В регионе перерабатывается лишь 21% бытовых отходов, это очень низкий показатель. Легально действуют всего пять полигонов ТБО. В то же время насчитывается 350 несанк­ционированных свалок, число коих не уменьшается, несмотря на усилия местных властей и общественности.

По информации Конысбека Байедилова, с начала года в департамент экологии поступило 460 обращений и жалоб на царящую антисанитарию в городах, селах и дачных массивах. Нарушители – предприятия и частные лица – оштрафованы на общую сумму около 60 млн тенге.

В числе других задач «дорожной карты» – озеленение территорий, реконструкция канализационной системы Конаева, восстановление скважин в Енбекшиказахском районе, меры по устранению зловонного запаха, исходящего из озера-отстойника Сорбулак. В текущем году планируется высадить 110 тыс. деревьев.

Будет составлен реестр зеленых насаждений для учета их количества. Как считают экологи, важно обеспечить должный уход за посаженными деревьями, цветами и кустарниками.