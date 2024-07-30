В планах – газифицировать Алматинскую агломерацию Свежий выпуск 30 июля 2024 г. 3:10 0 Асет Калымов собственный корреспондент по Алматинской области Сокращение вредных выбросов в атмосферу – одна из ключевых задач, прописанная в «дорожной карте» по решению экологических проблем региона. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Как сообщил на брифинге в региональной службе коммуникаций глава областного департамента экологии Конысбек Байедилов, в 2026 году завершится перевод на газ алматинских ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3. По оценкам специалистов, проводимая модернизация не только снизит негативное воздействие теплоэнергетических предприятий на окружающую среду, но и повысит их генерирующие мощности. В частности, выработка электроэнергии на ТЭЦ-3 вырастет с нынешних 173 до 450 мегаватт. По данным спикера, немалый вред экологии наносят котельные военных гарнизонов, заводы, выпускающие строительные материалы, а также частный жилой сектор, потребляющий уголь. Эксперт озвучил хорошую новость: к 2027 году планируется полностью газифицировать населенные пункты Алматинской агломерации. Это пять районов, прилегающих к Алматы, и город Конаев. На более поздний срок намечена газификация отдаленных Кегенского и Райымбекского районов, куда проложат магистральный газопровод Шелек – Кеген – Нарынкол протяженностью 227 км. Один из важных пунктов комплексного плана – рекультивация стихийных свалок, строительство мусоросортировочных заводов. В регионе перерабатывается лишь 21% бытовых отходов, это очень низкий показатель. Легально действуют всего пять полигонов ТБО. В то же время насчитывается 350 несанкционированных свалок, число коих не уменьшается, несмотря на усилия местных властей и общественности. По информации Конысбека Байедилова, с начала года в департамент экологии поступило 460 обращений и жалоб на царящую антисанитарию в городах, селах и дачных массивах. Нарушители – предприятия и частные лица – оштрафованы на общую сумму около 60 млн тенге. В числе других задач «дорожной карты» – озеленение территорий, реконструкция канализационной системы Конаева, восстановление скважин в Енбекшиказахском районе, меры по устранению зловонного запаха, исходящего из озера-отстойника Сорбулак. В текущем году планируется высадить 110 тыс. деревьев. Будет составлен реестр зеленых насаждений для учета их количества. Как считают экологи, важно обеспечить должный уход за посаженными деревьями, цветами и кустарниками. #газ #экология #брифинг #газификация