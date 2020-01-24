В подвале одного из жилых домов Семея поймали рысь, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Общественное объединение "ОСА" ВКО.
Сигнал о том, что рысь живет в подвале одного из жилых домов, поступил в ветеринарную службу. Специалисты незамедлительно выехали на место. В течение 6 часов она была поймана.
"Благодаря их профессиональной деятельности рысь была поймана и увезена в безопасное место – в вольер. Примечательно и прискорбно то, что рысь задушила более 20 кошек, так как ей необходимо было чем-то питаться", – говорится в сообщении общества в Instagram.