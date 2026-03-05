В преддверии Международного женского дня – 8 марта в Пограничной службе КНБ РК состоялся видеоконкурс «Шекара аруы», организованный среди супруг военнослужащих, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Погранслужба

Основной целью конкурса стала популяризация деятельности Пограничной службы, поддержка семей военнослужащих, повышение престижа службы в отдалённых пограничных подразделениях, а также раскрытие творческого потенциала супруг пограничников.

В творческом состязании приняли участие 14 представительниц территориальных подразделений. В соответствии с условиями конкурса участницам предстояло в формате видеосюжета рассказать об особенностях быта и семейной жизни в условиях службы в отдалённом пограничном подразделении.

Конкурсные работы были размещены на официальной странице «shekaraknbkz» в Instagram, а онлайн-голосование проходило в Telegram-канале.

Конкурс был организован Управлением военно-патриотической деятельности Пограничной службы КНБ РК при поддержке республиканского общественного объединения «Застава Тарландары».

Торжественная церемония подведения итогов состоялась в Центральном аппарате Пограничной службы КНБ.

Заместитель председателя РООВ «Застава Тарландары», полковник Ж. Мадединов, отметил:

«Конкурс проведён на высоком уровне. Очень важно поддерживать семьи военнослужащих, особенно тех, кто служит на отдалённых заставах. Мы рады видеть, как участницы проявляют творческий потенциал, искренний патриотизм и показывают силу семейных ценностей».

По итогам конкурса победительницей стала Кулманбетова Аружан, представлявшая Департамент ПС по Мангистауской области.

Второе место заняла Қабылтай Айназым — представительница Департамента ПС по Западно-Казахстанской области. Почётное третье место присуждено Чужаевой Маржан — участнице от Департамента ПС по Павлодарской области.

Все участницы продемонстрировали высокий уровень творческого подхода, искренний патриотизм и умение подчеркнуть непреходящую ценность семьи.



