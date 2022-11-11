В Правительстве обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения

Заместитель премьер-министра – министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев провел совещание по вопросам доходов отдельных категорий работников бюджетной и квазигосударственной сфер, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу премьер-министра РК.

В совещании приняли участие представители министерств труда и социальной защиты населения, финансов, национальной экономики и Фонда «Самрук-Казына».

Участники совещания обсудили ход исполнения Программы повышения доходов населения до 2025 года, а также формирования бизнес-планов, предусматривающих увеличение зарплаты низкооплачиваемых работников по группе компаний фонда.

Подводя итоги обсуждения, Ерулан Жамаубаев дал соответствующие поручения государственным органам.