В Правительстве рассмотрели Концепцию программы «Қазақстан балалары»

Правительство
104

В Правительстве под председательством заместителя Премьер-министра – руководителя Аппарата Правительства РК Галымжана Койшыбаева состоялось совещание по обсуждению Концепции единой программы «Қазақстан балалары» на 2026–2030 годы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на  пресс-службу Кабмина

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Работа над документом ведется по поручению Главы государства, данному по итогам IV Национального курултая. 

Программа разработана Министерством просвещения во взаимодействии с Уполномоченным по правам ребенка, депутатами Парламента и представителями гражданского общества.

Документ направлен на объединение всех действующих и планируемых мер, направленных на обеспечение прав и благополучия детей в Казахстане и станет важным шагом в построении системной, устойчивой и последовательной политики в интересах подрастающего поколения.

В ходе работы государственными органами проведена ревизия программных, нормативных и стратегических документов, касающихся защиты прав и интересов детей. Это позволило выявить дублирующие положения и определить направления, требующие интеграции и совершенствования.

Отмечено, что программа «Қазақстан балалары» должна стать основой устойчивой государственной политики, обеспечивающей системную защиту прав и благополучие каждого ребенка в Казахстане.

По итогам совещания ответственным госорганам дан ряд поручений по доработке программы с учетом озвученных предложений и замечаний.

