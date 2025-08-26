Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках исполнения поручений Главы государства по обеспечению устойчивого экономического роста на заседании Правительства рассмотрен Прогноз социально-экономического развития страны на 2026-2028 годы, сообщает Kazpravda.kz

Об основных макроэкономических индикаторах доложил заместитель Премьер-министра – министр национальной экономики Серик Жумангарин.

Прогноз сформирован на основе базового сценария. Согласно ему реальный рост ВВП в 2026 году составит 5,4%, а среднегодовой темп за три года достигнет 5,3%. Номинальный ВВП вырастет со 183,8 трлн тенге в 2026 году до 229,8 трлн тенге в 2028 году.

Основными драйверами роста экономики станут реальный сектор и сфера услуг. В обрабатывающей промышленности прогнозируется увеличение темпов роста с 6,2% в 2026 году до 6,6% в 2028 году за счет реализации инвестиционных проектов. Средний рост за три года в строительстве ожидается на уровне 11,0%, в сфере транспорта – 10,1%, в торговле – 6,7%.

Министр отметил, что в прогнозируемом периоде сохранится положительный торговый баланс. Экспорт увеличится с $77,1 млрд в 2026 году до $83,7 млрд в 2028 году, импорт – с $67,7 до $75,2 млрд. Прогноз инфляции в 2026 году не превысит уровня 10,0%, в 2027 и 2028 году – на уровне 6%.

На основе макропрогноза сформированы параметры бюджета на предстоящий трехлетний период. Доходы республиканского бюджета, по прогнозам, составят 19,2 трлн тенге в 2026 году с последующим ростом до 23,2 трлн тенге в 2028 году. Гарантированный трансферт из Национального фонда определен в размере 2,7 трлн тенге ежегодно.

Дефицит бюджета определен на уровне 2,5% к ВВП в 2026 году со снижением до 0,9% к ВВП в 2028 году. При этом ненефтяной дефицит сократится с 4,9% до 2,7% к ВВП.