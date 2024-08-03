В преддверии грандиозного праздника спорта и культуры

Спорт
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Алибек Байшуленов
собственный корреспондент по Кызылординской области

Подготовка к проведению 5-х Всемирных игр кочевников и приему гостей идет во всех регионах страны

фото предоставлено областным акиматом

К крупнейшим международным состязаниям по этническим видам спорта тщательно готовятся и в Приаралье. Как проинформировал глава областного управления физичес­кой культуры, спорта и туризма Жанмурат Сеилов, для проведения подготовительной и организационной работы создан областной оргкомитет.

– Инициатором проведения международного спортивно-культурного фестиваля в Астане, охватывающего различные аспекты жизни кочевых народов, является наш Президент Касым-Жомарт Токаев. Об этом он объявил в июне прошлого года на Национальном курултае, который прошел в духовной столице тюркского мира – Туркестане. Я уверен, что 5-е Всемирные игры кочевников станут одним из самых ярких событий года в Казахстане. Мир во всей красе увидит лучшие традиции наследников кочевой цивилизации, в том числе и казахские культурные ценности, – сказал Жанмурат Сеилов.

Отметим, что Казахстан впервые принимает игры номадов. Три прошли в городе Шолпан-Ате (Кыргызстан), а последние состоя­лись в турецком городе Изнике.

– Торжественные мероприятия в рамках регионального проекта «Караван единства» в области пройдут 24 августа. Ритуал забора воды – главного сакрального символа игр – состоится у родника в предгорье Каратау, в историчес­ком ущелье Сауыскандык в Шиелийском районе. Сауыскандык – сакральное место с древними петроглифами, где часть наскальных рисунков относится к бронзовому веку. Там будут установлены шесть праздничных национальных юрт, а вокруг них организованы национальные игры, сценки с представлениями народных обычаев и обрядов, выставка работ ремесленников, музыкальные номера с участием жыршы и термеши, а также другие мероприятия. Кроме того, состоится масштабное театрализованное действие с праздничным шествием по улицам областного центра, – рассказал Жанмурат Сеилов.

Отметим, что в составе каравана, украшенного в стилистике При­аралья, в Астану, помимо сосуда с водой, направятся и творческие коллективы области, которые примут участие в культурной программе игр. Кызылординская делегация будет и в этноауле «Вселенная кочевников». В день открытия игр «Караван единства» в составе батыров с торсыками, наполненными сакральной водой, представляющих все регионы страны, проследует яркой процессией к месту церемонии открытия.

Как проинформировал руководитель учебно-спортивного отдела областного управления физичес­кой культуры, спорта и туризма Маулен Бегалиев, приглашения на участие в играх получили 11 кызылординских спортсменов. Сейчас они в составе национальной сборной Казахстана по различным национальным видам спорта участ­вуют в соревнованиях или проводят учебно-тренировочные сборы.

– Среди кандидатов в сборную – Максат Исакабылов (қазақ күресі), Жулдыз Жумахан, Арайлым Оразбай, Назерке Абильтаева (татарская национальная борьба кореш), Нурлыбек Аскаров, Балгынбек Медетбек, Наурызкожа Амзеев и Даулет Агайдар (көкпар), Галымжан Умиртай и Акадил Пернебай (жамбы ату), Бексултан Бостандыков (тоғызқұмалақ) и Айгерим Сыдыкова (асық ату). Окончательный список участников определится ближе к стартам соревнований.

Игры пройдут с 8 по 13 сентября. Астана ждет в гости около 2,5 тыс. спортсменов, которые в 21 виде спорта разыграют 97 комплектов медалей. В частности, в программе игр представлены девять казахских национальных видов спорта: қазақ күресі, тоғызқұмалақ, көкпар, бәйге, аударыспақ, жамбы ату, традиционная стрельба из лука, теңге ілу и асық ату. Кроме них пройдут состязания по кыргызским, узбекским, турецким, татарским, русским и африканским национальным видам спорта.

А пока в Приаралье продолжаются акции по пропаганде Всемирных игр кочевников и широкомасштабная работа по популяризации национальных видов спорта. С начала года на разных уровнях уже проведено около ста культурно-спортивных мероприятий.

#Спорт #национальные игры #игры кочевников #гости #игры номадов

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