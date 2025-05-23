В предвкушении

Колонка обозревателя
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Асель Муканова

Какое же это приятное чувство – завершать учебный год и предвкушать целое лето каникул! Несмотря на то что с моего школьного выпускного прошло почти 30 лет, я прекрасно помню эти ощущения.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Позади бесконечные недели учебы, ранние подъемы, переживания. Учебники сданы, хвосты подчищены, письменный стол тоже девственно чист. И ты с трепетом понимаешь, что лето еще ведь даже не началось!

Предвкушение вообще зачастую гораздо приятнее самого события. Помните, как маленькими мы очень ждали свой день рождения, считали дни, заказывали подарки? И аж тряс­лись в предвкушении предстоящего торжества. А проходило оно в один миг, и все – нет больше этих бабочек в животе, не от чего волноваться.

Так и летние каникулы: ждешь их, ждешь, а они пролетают как мгновение. Но зато вот эти несколько дней от последнего дня в школе до календарного начала лета словно и есть самые сладкие и желанные. Потому как делать уже, по сути, ничего не надо, а обратный отсчет вроде как еще и не начался, можно не беспокоиться, что лето утекает. И ты с чистой совестью посвящаешь это время законному ничегонеделанию, не упрекая себя в том, что проводишь каникулы бессмысленно и бесполезно.

– Как окончание учебного года отметим? – спрашиваю у сына.

А сама ему даже слегка завидую: не помню, чтобы в моем детстве мы как-то праздновали такие «мелочи». Нынешние школяры за каждую пятерку поощрения требуют, словно отвечая утвердительно на пресловутый вопрос всех родителей: «Ты что, для меня учишься?»

– Давай в кино сходим! – удивляет меня чадо, обычно предпочитающее банальное чревоугодие пище духовной. – А потом покушаем где-нибудь...

Эх, знал бы ты, сынок, что в мои времена отдыхать можно было все лето целиком, все три месяца, а не как вы сейчас, урывками. Не были тогда популярными никакие дополнительные образовательные услуги, коими мы сегодня повально грузим своих детей. Даже летние лагеря нынче все с каким-нибудь уклоном. Так что детворе не то что вдоволь порезвиться не удается, так еще и учиться там приходится, потреблять, так сказать, нужный контент.

Но многие ведь на летние месяцы припасают для ребенка то заведение, куда не смогли его пристроить в течение учебного года. «Вот закончится школа, и...» – мечтают тревожные родители, желающие своему чаду «лучшего будущего». Английский, робототехника, ментальная арифметика, настольный теннис и джиу-джитсу – детские центры сегодня есть буквально в каждом дворе. И грех не отдать туда подающего надежды малыша, тем более что у него появилось столько свободного времени!

Каюсь, моему теперь уже шестикласснику тоже «не повезло»: половину летних каникул он будет заниматься подготовкой к поступлению в лучшие школы страны. Всеобщая суета по поводу этого захватила и меня. «Ну как, живя в столице и хорошо учась, не попробовать?» – поду­мала я и ввязалась в эту авантюру. Только вот ввязалась-то я, а усилия прилагать ребенку.

С другой стороны, времена меняются, и дети тоже. То, что нам казалось недостижимым, сегодня есть у каждого школьника, включая все возможности для раскрытия своих талантов.

Нет у них только долгих беззаботных летних каникул с поздними подъемами, полуночными гуляниями. Но есть предстоящие несколько дней до начала лета – самые сладкие, с ароматом свободы.

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#школа #отдых #досуг #каникулы

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