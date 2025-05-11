В Аральском районе с участием акима Кызылординской области Нурлыбека Налибаева ввели в эксплуатацию завод по производству хозяйственных порошков «Ase Іnvest». Мощность линий предприятия - 22 тонны продукции в сутки

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Как сообщили на заводе, половина производимой продукции будет направлена на экспорт. А на втором этапе реализации проекта планируется наладить производство влажных салфеток. Цех будет введен в эксплуатацию до конца текущего года. Завод обеспечит работой и стабильной зарплатой 30 местных граждан, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Поздравляя земляков с открытием нового завода, глава региона рассказал о достижениях сферы предпринимательства Приаралья.

- Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание улучшению ситуации в сфере инвестиций и бизнеса и поддержке предпринимательских инициатив, - подчеркнул Нурлыбек Налибаев. – В нашем регионе на поддержку бизнеса в 2022-2024 годах из различных источников привлечено 206 млрд. тенге, профинансировано 16 тысяч 700 проектов. Из них 40 млрд. 931 млн. тенге поддержано в рамках госпрограммы. И эта работа будет продолжена.

В церемонии открытия приняли участие депутаты Сената Наурызбай Байкадамов и Руслан Рустемов и Мажилиса - Мурат Абенов, Мархабат Жайымбетов и Мурат Ергешбаев.