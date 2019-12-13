​В приоритете – профилактика

Согласно отчетным данным, за уходящий год сотрудникам КНБ удалось пресечь подготовку на ранней стадии 3 попыток совершения террористических актов в Алматы и Карагандинской области. Как сообщил первый заместитель начальника штаба Антитеррористического центра КНБ РК Сергей Швейкин, часть организаторов и исполнителей попала под влияние боевиков из международных террорис­тических организаций. Другая самостоятельно радикализировалась на основе ознакомления с материалами экстремистского характера в Интернете.

По его словам, при обыске у задержанных было изъято огнестрельное и травматическое оружие, а также компоненты взрывных устройств. Ими планировались атаки зданий правоохранительных органов, торговых центров, культовых сооружений, финансовых учреждений. Предполагалось, помимо прочего, и похищение заложников. Все лица, причастные к подготовке актов терроризма, были осуждены на сроки лишения свободы от 6 до 18 лет.

– В нынешнем году нейтрализована преступная деятельность 7 радикальных групп и 34 отдельных лиц в различных регионах страны. Всего за преступления, связанные с терроризмом и религиозным экстремизмом, осуждены 140 человек, – подчеркнул Сергей Швейкин. – В обществе развернута масштабная разъяснительная и реабилитационная работа. Дерадикализованы 907 лиц, у которых отмечены радикальные взгляды, что почти в 6,5 раза больше количества осужденных за экстремизм.

По словам представителя КНБ, в местах лишения свободы дерадикализованы 162 осужденных. Что же касается приоритетов, то в этой сфере на первом месте стоит профилактика. А меры уголовно-процессуального пресечения противоправной деятельности применяются только к «неподдаю­щимся переубеждению лицам».

Вместе с тем в выступлении спикер отметил, что потенциальные угрозы терроризма для Казахстана все еще сохраняются. Несмотря на военное поражение международной террористичес­кой организации «Исламское государство», в сирийско-иракской зоне на Ближнем Востоке активные террористические действия продолжаются. Террористический потенциал готовы перехватить «Аль-Каеда» и связанные с ней более мелкие террористические группы.

– За рубежом в рядах террорис­тических организаций продолжают пребывать порядка 40 казахстанских боевиков, 65 их жен и других членов семей, – уточнил Сергей Швейкин. – Все они известны казахстанским спецслужбам, в их отношении возбуждены уголовные дела. Принимаемыми мерами количество таких лиц постепенно сокращается. По отдельным гражданам проверяется информация об их ликвидации в ходе боевых действий.

Отметил в своем докладе заместитель начальника штаба Антитеррористического центра и то, что практически большинство находящихся за рубежом боевиков деморализованы, некоторые из них ищут пути возвращения на родину и готовы понести наказание за совершенные террористические преступления.

Стоит также отметить, что в Интернете выявлено свыше 14,5 тыс. ссылок на веб-ресурсы с террористическим контентом. В настоящее время проводится работа по их удалению.

– За текущий год от населения поступило свыше 370 обоснованных сообщений о подозрительных предметах и происшествиях. Группами реагирования штабов по борьбе с терроризмом проверялись все факты, – сообщил Сергей Швейкин. – В результате разъяснительной работы уменьшилось количество ложных сообщений о признаках терроризма.

По словам спикера, в текущем году отработано более 110 подобных случаев, все виновные установлены и привлечены к ответственности. Кроме того, не допущены создание организованных преступных групп, приобретение боеприпасов, изготовление взрывных устройств и осуществление конкретных насильственных акций.

Для обеспечения своевременного и адекватного реагирования на акты терроризма оперативными штабами по борьбе с терроризмом ежегодно проводится свыше 400 учебных антитеррористических мероприятий. Так, в Таразе было организовано республиканское оперативно-тактическое учение «Темир жол – Антитеррор-2019». В Карагандинской области проведено международное совместное антитеррористическое учение Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества «Сары-Арка – Антитеррор-2019».