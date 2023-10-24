4,1 млрд тенге ущерба: на экс-руководителей Риддерской ТЭЦ завели уголовное дело

По версии следствия, они расхищали деньги, выделенные на капитальный ремонт котлов

Фото: пресс-служба Минэнерго РК

Дело в отношении бывших руководителей Риддерской ТЭЦ по факту мошенничества расследует департамент АФМ по Восточно-Казахстанской области, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу агентства.

Экс-руководителей Риддерской ТЭЦ подозревают в особо крупном хищении чужого имущества обманом и злоупотреблением доверием, причинившем ущерб государству на 4,1 млрд тенге.

Расследование установило, что причиной изношенности оборудования ТЭЦ и неоднократных сбоев при подаче тепловой энергии послужило систематическое хищение денег, предназначенных для ремонта.

"В 2018-2022 годы бывшими должностными лицами Риддерской ТЭЦ использованы фиктивные договоры с компаниями о выполнении работ по научно-техническим услугам, капитальному ремонту котлов, тепловых сетей и турбогенераторов, а в уполномоченный орган представлялись поддельные отчеты.

Принятыми в ходе следствия мерами, а также в рамках комиссии по демонополизации экономики под председательством премьер-министра РК, обеспечено возмещение причинённого ущерба путем передачи в государственную собственность станции по производству тепловой энергии в г.Риддер, оценочной стоимостью почти 5,5 млрд тенге", – сообщили в АФМ.

Иные данные досудебного расследования в соответствии с требованиями статьи 201 УПК РК разглашению не подлежат.