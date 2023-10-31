В рейтинге цифровой конкурентоспособности Казахстан опередил страны Европы и Америки

Среди всех стран СНГ и Центральной Азии в рейтинг включили только РК

Фото: interaffairs.ru

В мировом рейтинге цифровой конкурентоспособности IMD World Digital Competitiveness Ranking в 2022 году Казахстан занял 36-е место среди 63 стран мира, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Finprom.kz.

Как отмечается, сам факт присутствия Казахстана в рэнкинге уже говорит об авторитете государства в вопросах цифрового развития. Так, скажем, среди всех стран СНГ и Центральной Азии в рейтинг включили только РК.

Более того, Казахстан обошёл в нём многие страны Европы, Азии и Америки — к примеру, позади остались Португалия, Италия, Венгрия, Хорватия, Индия, Польша, Румыния, Бразилия, Турция и другие. Подобная оценка говорит о высокой степени развития страны в сфере цифровизации, подтверждённой международным институтом.

В целом рейтинг IMD World Digital Competitiveness Ranking измеряет способность и готовность выбранных 63 стран внедрять и использовать цифровые технологии в качестве ключевого фактора экономических преобразований в бизнесе, правительстве и обществе в целом.

Согласно исследованию, методология рейтинга WDC определяет цифровую конкурентоспособность по трём основным факторам: знания, технологии и готовность к будущему.

Самыми развитыми странами и территориями в сфере цифровизации стали Дания, США, Швеция, Сингапур, Швейцария, Нидерланды, Финляндия, Южная Корея, Гонконг и Канада.