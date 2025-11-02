В Эрмосильо на северо-западе Мексики в День мертвых произошел крупный пожар в магазине формата "все за один доллар". В числе 23 погибших есть дети. Власти исключили поджог или теракт, ведется расследование, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

Фото: Coordinación Estatal de Proteccion Civil/Facebook

В городе Эрмосильо на северо-западе Мексики погибли не менее 23 человек в результате пожара в магазине, еще 11 пострадавших госпитализированы. Трагедия произошла в субботу, 1 ноября, когда отмечался один из главных праздников в Мексике - День мертвых.

Губернатор штата Сонора Альфонсо Дурасо заявил, что в магазине мексиканской сети Waldo's формата "все за 1 доллар" произошел взрыв. По его словам, среди жертв есть дети. Дурасо объявил о начале "исчерпывающего и прозрачного расследования, чтобы выяснить причины пожара и определить виновных".

Генеральный прокурор штата Густаво Салав сообщил, что большинство погибших скончались от отравления токсичными продуктами горения.

Причина пожара в Мексике выясняется, при этом власти исключили поджог или теракт. Пожар удалось локализовать через несколько часов работы пожарных.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум выразила соболезнования семьям погибших и указала, что распорядилась направить группы поддержки для помощи семьям погибших и пострадавшим.