Происшествия
В Риддере из ИВС сбежал арестованный
Из риддерского изолятора временного содержания сбежал арестованный по подозрению в краже, сообщает YK-news.kz.

В интересах следствия полицейские не разглашают подробности, но известно, что в бега арестант подался днем 5 августа, во время прогулки. Накануне, 4 августа, 23-летнего уроженца Риддера Павла Миллера задержали по статье 188 уголовного кодекса – "Кража".

Поиски сбежавшего ведутся по городу, а также за его пределами. Ориентировки о беглеце разосланы отделам внутренних дел всего Восточного Казахстана.

Кроме того, риддерская полиция просит содействия в поисках у граждан. Приметы беглеца следующие: рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную футболку и темные шорты, обут в синие сланцы.

Информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 4-54-30, 4-48-11, 4-16-11, 102, 8-777-906-52-59.

По информации ОВД Риддера, сообщившим о местонахождении Павла Миллера гарантированы анонимность и вознаграждение.


Популярное

Все
Что думают эксперты о предложении Токаева провести референдум в Казахстане
Суд по запредельным счетам на тепло сложился в пользу жителей Петропавловска
Грядущий референдум может стать основной нового общественного договора в Казахстане
О погоде по Казахстану на 3-5 мая рассказали синоптики
В казахстанской системе спортивной подготовки ожидаются изменения
От юрты до ханока
Али Бектаев: Проведение референдума в Казахстане – историческое решение
Обзор главных событий европейского футбола
Хоккейный клуб "Сарыарка" вновь стал чемпионом Казахстана
Котельную три года ждать?
Тайные маршруты служебного авто
Касым-Жомарт Токаев: Мы никогда не отступим от принципа «Единство – в многообразии»
Кипр стал первой страной с полным охватом 5G
Связались с дурной компанией
Преступник сбежал из колонии в Актобе
В единстве и согласии
Инвестиции в будущее
Деньги к празднику
Не «косметический ремонт»
Акцент на «цифру»
Какой будет погода в мае для казахстанцев
Глава Мининдустрии высказался о строительстве LRT в Нур-Султане
Звание «Город трудовой доблести» предлагается присвоить 11 населенным пунктам Казахстана
Глава МВД проинформировал Токаева о криминогенной обстановке в стране
"Страна должна знать своих "грабителей" - депутат о банках, зарабатывающих на высоких ставках
Дома, не организовавшие ОСИ или ПТ, рискуют остаться без коммунальных услуг
В Казахстане идет переход к реальной президентско-парламентской форме правления
Спикер Мажилиса заявил об отмене закона о Первом Президенте
Не с весенней погоды начнется май в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 апреля
Особенности новой конституционной реформы в Казахстане разобрал эксперт
Названы две самые бедные области Казахстана
Президент Казахстана больше не член партии "Amanat"
Каждый пятый лифт в Казахстане требует замены или ремонта
Думан Таев возглавил департамент полиции Акмолинской области
История любви: казахстанка и кубинец почти 40 лет живут вместе
Еще один вид нарушения ПДД начал выявлять "Сергек"
Стало известно, как будут повышать доходы казахстанцев – презентована программа
Это всё провокация – Президент Токаев о "языковых патрулях"
Два открытия мирового значения подарил Казахстану историк Виктор Зайберт
Повысить пенсии и пособия хотят в Казахстане
Закон Республики Казахстан
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Откажется ли Россия от аренды космодрома "Байконур", ответил Багдат Мусин
События в Украине привели к серь­езным последствиям для экономики Германии и Евросоюза
Расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы: выявлены новые факты хищений
В Казахстане опубликован пул реализуемых инвестиционных проектов
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Сотрудник акимата охотился на девочек: количество заявивших увеличилось
Люди, некогда носящие таможенные погоны, теперь не имеют права на пенсию по выслуге лет?
Снег и дожди идут в Казахстан
МВД предупредило казахстанцев о новых уловках мошенников
Процесс получения удостоверений личности автоматизируют в Казахстане
Не все так просто
Стартовал прием заявок на субсидирование арендного жилья
Автосалоны Шымкента вынуждали людей идти на лишние траты ради покупки авто
Водитель врезался в пиццерию в Костанае, есть пострадавшие
Генерал-майора полиции Нурлана Масимова объявили в розыск
Получение бесплатных 10 соток: о каких нововведениях нужно знать казахстанцам
ОСИлим ли?

Читайте также

Происшествия
Наркотики отправляли по почте из Омска в Тараз
Происшествия
Преступник сбежал из колонии в Актобе
Происшествия , Видеогалерея
Десятилетний ребенок погиб на картинге в Алматинской области
Происшествия
Девочка выпала из автомобиля и погибла под его колесами в А…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]