В Риддере из ИВС сбежал арестованный

Из риддерского изолятора временного содержания сбежал арестованный по подозрению в краже, сообщает YK-news.kz.
В интересах следствия полицейские не разглашают подробности, но известно, что в бега арестант подался днем 5 августа, во время прогулки. Накануне, 4 августа, 23-летнего уроженца Риддера Павла Миллера задержали по статье 188 уголовного кодекса – "Кража".
Поиски сбежавшего ведутся по городу, а также за его пределами. Ориентировки о беглеце разосланы отделам внутренних дел всего Восточного Казахстана.
Кроме того, риддерская полиция просит содействия в поисках у граждан. Приметы беглеца следующие: рост 180-185 сантиметров, худощавое телосложение. Был одет в черную футболку и темные шорты, обут в синие сланцы.
Информацию о разыскиваемом можно сообщить по телефонам: 4-54-30, 4-48-11, 4-16-11, 102, 8-777-906-52-59.
По информации ОВД Риддера, сообщившим о местонахождении Павла Миллера гарантированы анонимность и вознаграждение.