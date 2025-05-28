В Риддере продолжают обновление теплостанции

ЖКХ
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Галина Вологодская
собственный корреспондент по ВКО

В рамках продолжающейся масштабной модернизации теплоэлектроцентрали Риддера планируется снизить износ основного оборудования станции до 43%, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

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По информации пресс-службы акима Восточно-Казахстанской области, средства на очередной этап ремонтных работ выделены из резерва Правительства. В частности к началу следующего отопительного сезона запланировано завершить капитальный ремонт двух котлоагрегатов (№3 и 6), внедрить автоматизированную систему управления редукционно-охладительной установки №5, обновить электротехническое оборудование, а также заменить 6 км тепловых сетей.

Если в 2024 году в результате больших ремонтных работ износ основного оборудования удалось снизить до 46%, то в этом году стоит задача достигнуть показателя в 43%.

«Городскую теплоэлектроцентраль удалось вывести из числа наиболее уязвимых, минувший отопительный сезон прошел в штатном режиме. Вместе с тем модернизация станции продолжается», - подчеркнули в акимате.

На сегодня все ремонты ведутся в соответствии с графиком, согласованном с Министерством энергетики. Контроль за качеством и сроками проводят местные исполнительные органы совместно с территориальным подразделением Комитета энергетического надзора.

Напомним, отопительный сезон 2022-2023 годов прошел в Риддере в режиме ЧС. В работе городской ТЭЦ произошло почти 70 остановок, в марте 2023 года в результате аварии на тракте подачи топлива взрывом были разрушены ограждающие конструкции на площади 80 кв. м.

В ходе проверки, проведенной территориальным департаментом Комитета атомного и энергетического надзора и контроля, в работе предприятия выявили 198 нарушений. Летом того же года на ТЭЦ Риддера стартовал масштабный проект по реконструкции основного и вспомогательного оборудования. Всего за последние два года в ремонт было вложено 14,3 млрд тенге из резерва Правительства, а также 1,2 млрд тенге из бюджета ВКО. Также прошла юридическая реорганизация предприятия: теплостанция стала подразделением областного коммунального АО «Шыгыс Жылу».

#модернизация #ТЭЦ #Риддер

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