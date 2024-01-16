В ритме чечетки

Свое название чечетка получила из-за необычного голоса, напоминающего стук каблуков во время исполнения танца. В окрасе самцов превалируют светлые тона, а вот зоб и брюшко – малиново-розового цвета.

Самая замечательная особенность чечеток заключается в поразительном бесстрашии. К чечеточному гнезду можно подойти почти вплотную, а если навещать его несколько дней подряд, то чечетки иногда позволяют даже погладить себя. Может быть, именно по данной причине в старые времена эти птички были невероятно популярными.

Чечетки населяют тундру и северную тайгу Евразии и Северной Америки. В Казахстане они являются зимними гостями. Дальние откочевки от мест гнез­дований бывают не ежегодно, поэтому численность зимующих в Казахстане чечеток меняется. В суровые зимы они встречаются на юге Казахстана, в более мягкие, наоборот, в северных районах.