В ритме чечетки Статьи 16 января 2024 г. 5:00 3 Андрей Кратенко Редкая птичка чечетка появилась этой зимой в Петропавловске. фото автора Свое название чечетка получила из-за необычного голоса, напоминающего стук каблуков во время исполнения танца. В окрасе самцов превалируют светлые тона, а вот зоб и брюшко – малиново-розового цвета. Самая замечательная особенность чечеток заключается в поразительном бесстрашии. К чечеточному гнезду можно подойти почти вплотную, а если навещать его несколько дней подряд, то чечетки иногда позволяют даже погладить себя. Может быть, именно по данной причине в старые времена эти птички были невероятно популярными. Чечетки населяют тундру и северную тайгу Евразии и Северной Америки. В Казахстане они являются зимними гостями. Дальние откочевки от мест гнездований бывают не ежегодно, поэтому численность зимующих в Казахстане чечеток меняется. В суровые зимы они встречаются на юге Казахстана, в более мягкие, наоборот, в северных районах. #Петропавловск #птицы #чечетка