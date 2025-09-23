По некоторым данным, редкие записи были сделаны на пленку в 1930–1940-е годы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Центральном государственном архиве кинофотофонодокументов и звукозаписей РК сохранились народный кюй «Естек» в исполнении на сыбызгы Ыскака Уалиева и знаменитая песня «Зауреш» Мухита Мералыулы, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минкультуры

По информации ведомства, это ценное наследие было обнаружено в прошлом году в Государственном архиве фонодокументов в Москве в рамках реализации государственной программы «Архив–2025».

По некоторым данным, редкие записи были сделаны на пленку в 1930–1940-е годы во время Декады казахской литературы и искусства, проходившей в Москве. Эти исторические записи не только сохранили богатое музыкальное наследие казахского народа, но и свидетельствуют о том, что в то время национальное искусство высоко ценилось во всем Союзе.

В статье Н. Изгоева, опубликованной в газете «Известия» в те годы, отмечалось: «Казахи привезли такое искусство, которое близко и понятно не только казахскому народу – оно понятно всем… В протяжных казахских песнях мы слышали голос ковыльных степей».

В 2024 году исторические записи были официально переданы в фонд Национального архива РК.