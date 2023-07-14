В сакральном Сарайшыке

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Серик Кабдулов, Атырауская область

Глава государства Касым-Жомарт Токаев предложил провести третий Национальный курултай там, где когда-то был знаменитый Сарайшык, ставка ханов Золотой Орды.

фото из архива "КП"

Выступая на втором заседании Национального курултая, Касым-Жомарт Токаев отметил важность Атырауской области в плане духовного возрождения.

– Атырауская область – еще один регион нашей страны, занимающий особое место в национальной истории. Там, в знаменитом Сарайшыке, в свое время располагались ставки многих наших ханов. По­этому предлагаю провес­ти следующее заседание Национального курултая в этом регионе. Пусть в нашей стране всегда будут единство, согласие и процветание, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент ранее отметил, что наши предки возводили города, открывали путь для новой культуры. Известный Сарайшык служит этому доказательством.

– Нам известно, что здесь похоронены ханы периода Золотой Орды и великий казахский хан – Касым-хан. В целом необходимо разносторонне изучать Золотую Орду, древние городища, располагавшиеся на нашей земле, и системно проводить научно-информационную работу. Таким образом мы сможем популяризировать нашу родословную, – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По мнению Главы государства, для повышения значимости и популярности древнего городища необходима современная туристическая инфраструктура. И такая инфраструктура уже возводится. На месте исторического городища в этом году был построен современный визит-центр.

Как рассказывает краевед Анд­рей Кораблев, Сарайшык – самое сакральное место в нашем регио­не, имеющее особое значение. Здесь располагались ставки казахских ханов, а хан Касым провозгласил его первой столицей Казахского ханства.

– Сакральность Сарайшыка еще и в том, что это был поистине духовный центр. Через Великий шелковый путь, на котором стоял Сарайшык, в казахскую степь проник ислам. Большинство торговцев и купцов, которые по нему кочевали, были мусульмане, – отметил Андрей Кораблев.

Как писал историк Василий Бартольд: «Главное преимущество ислама заключалось, конечно, в культурном первенстве мусульманского мира, а также в материальной и духовной культуре среди образованных народов того времени». Истинным хранителем, защитником веры и настоящим проводником ценностей и культуры мусульманского мира был Султан Бейбарс. В нынешнем году Казахстан отмечает 800-летие со дня рождения великого сына казахской степи. Он родился в
Дешт-и-Кипчаке и прошел путь от раба до властителя Египта и Сирии. Несмотря на то что страны, в которых он правил, были очень далеко от мест, где он родился, духовную связь с родиной он хранил всегда. Настоящего друга и соратника он обрел в лице хана Берке, внука Чингизхана и сына Джучи, который стал первым монгольским правителем, принявшим ислам. По легенде, это судьбонос­ное решение в своей жизни хан Берке принял в городе Сарайшыке. Здесь он встретил караван, следовавший из Бухары. Хан расспрашивал проезжих путешественников и купцов о том, что нового они увидели и узнали на своем пути, и они поведали ему о новой религии, захватившей умы Востока, – исламе. Человек по имени Шейх Суфи рассказал Берке о том, как ислам меняет мир, как меняются люди, насколько новая религия занимает главенствующие позиции в образовании, науке и культуре, способствует прогрессу. Под влиянием этих бесед хан Берке решает принять ислам и для этого отправляется в Бухару к шейху ал-Бахерзи. Интересное описание мы находим в трудах «Чингиз-наме» Утемиш-хаджи, секретаря Ильбарс-хана, правителя Хорезма. «Когда Берке-хан был направлен на престол с благословения шейха из Бухары, то, пока он шел из Ургенча до Сарайджука, вокруг него собралось 500 человек его духовных приверженцев, а после Сарайджука вокруг него уже было 1 500 человек знатных людей, поддерживающих его веру».

– Данный факт говорит о том, что уже тогда в Сарайшыке была влиятельная аристократическая мусульманская община. Цивилизационный выбор религии Золотой Орды был определен именно благодаря хану Берке. Стоит отметить, что не последнюю роль в этом сыграл Султан Бейбарс, который был самым влиятельным человеком в мусульманском мире. Он успешно воевал с католиками-крестоносцами, монголами-хулагуидами, приверженцами христианства и нуждался в военном и политическом союзнике, – продолжает рассказывать Андрей Кораблев.

В 1262 году хан Берке первым отправляет в Египет свое посольство. Султан Бейбарс с почестями принимает послов Берке, отправляет ответное посольство в Орду и предлагает объединить свои усилия против Хулагу, как против врага ислама. Послы Султана Бейбарса передают хану письмо, которое было написано по-тюркски, и это вызвало особую радость в стане Берке. С тех пор вся переписка между Египтом и Ордой велась только на тюркском языке. Кроме того, Султан Бейбарс отправил Берке дорогие подарки, среди которых, по словам египетского автора XIV века Рукн ад-Дина, была священная книга мусульман Коран, написанная самим халифом Османом, сыном Аффана. За двести лет монголы и мамлюки обменялись около 50 посольствами, что говорит о длительных доверительных и дружеских отношениях. Между Бейбарсом и Берке была не только трогательная дружба, позднее они даже породнились. Тот же историк Бартольд писал, что хан Берке выдал свою дочь за правителя Египта. Первого наследника Бейбарса назвали Саид-хан Мухаммедом. Кроме мусульманского имени он также носил монгольское имя Ас-Саид Насир ад-дин Берке-хан, в честь великого хана Золотой орды.

Так кипчакская степь и земли фараонов стали ближе, а судьбы правителей переплелись и стали историей нашей страны. Ислам, который объединил и породнил Бейбарса и Берке, позднее стал одним из основных источников становления самобытной духовности и культуры казахского народа как наследника Золотой Орды.

Позднее, при хане Узбеке, ислам станет главной религией Золотой Орды и закрепится в казахской степи. В этот период Орда достигает своего наивысшего могущества и расцвета. В 1344 году арабский путешественник Ибн Батута посещает ставку хана Узбека, а затем и наш Сарайшык.

В своей книге «Подарок созерцающим о диковинках городов и чудесах странствий» о Сарайшыке он позднее напишет такие строки: «В этом городе находится завия праведного старца из тюрков, которого называют «ата», что значит «отец». Он угостил нас в завии и благословил. Принимал нас также кади этого города, имени которого я уже не помню».

Кади в средние века был не только шариатский судья, но фактический правитель поселения. Его статус был выше имама в мечети, так как только он имел право вершить суд, опираясь на религиозные законы и положения. И это также было характерной чертой мусульманского города. Завия – это обитель для дервишей, где бесплатно кормили путников, особенно паломников. Завии строились рядом с мазарами-гробницами святых. Исследователи утверждают, что в Сарайшыке жили и проповедовали сеиды, потомки Пророка Мухаммеда. Еще с тех пор захоронения этих духовных отцов считались святыми.

– Тот факт, что Сарайшык был священным местом поклонения и религиозным центром нескольких поколений, делает его не только археологическим, историческим и культурным объектом, но и духовной столицей нашего региона. Он имеет на это полное право. Не случайно, выступая на втором заседании Национального курултая, Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что Атырауская область занимает особое место в национальной истории нашей страны, и предложил очередное заседание провести в древнем Сарайшыке. Проведение очередного Национального курултая может стать возрождением Сарайшыка не только как исторического, но и духовного центра региона, – подчеркнул Андрей Кораблев.

#история #Сарайшык #курултай #Золотая Орда

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