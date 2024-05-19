Паводки: ограничено движение транспорта в двух регионах

Оперативную информацию об ограничении движения в Атырауской области предоставил «КазАвтоЖол» , передает Kazpravda.kz

Иллюстрация: КазАвтоЖол

В связи с угрозой подтопления автодороги введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодорогах: Атырау-Уральск, км 71-179, участок п. Махамбет-п. Индер для грузового автотранспорта, Атырау-Уральск, км 179-189, участок п. Индер-граница Западно-Казахстанской области.

В Западно-Казахстанской области в связи с паводковой ситуацией в Атырауской области введено ограничение движения для грузового автотранспорта на автодороге: Атырау-Уральск, км 189-492, участок г. Уральск - граница Атырауской области.