В cектор Газа за сутки въехало не менее 70 грузовиков с гумпомощью

В мире
104

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, сообщил в соцсети X, что 70 грузовиков с гуманитарной помощью за сутки прошли проверку и въехали в сектор Газа через КПП "Рафах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости 

Фото: @motaz_azaiza

"Сегодня 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В грузовиках были медикаменты, продовольствие и вода", - говорится в сообщении офиса.

Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

Ранее стало известно, что Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе.

#дети #смерть #Израиль #Палестина #война #ракета #гумпомощь

Популярное

Все
В Казахстане дан старт акции «Ваш участковый»
Войлок – дело тонкое
Они совсем молодые...Плакали... Но суд был непреклонным
Неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане
Кто станет второй ракеткой в Казахстане?
Посевы опийного мака в 2022 году в Афганистане увеличились на 32 процента
Что нужно знать о территориальной обороне
Голос маралдинцев услышан
Нет языку вражды!
Новые возможности для отечественных экспортеров
Запреты vs экономика
Кадровая IT-кузница республики
Отырарский казан в гостях на иссыкских курганах
Сектор Газа – в фокусе внимания
Тектоника геолога Оздоева: от грузчика до академика
ВИЧ и беременность
Шахтерское братство
Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе
С прицелом на оперативность
Не допустить ущемления прав
Алматы скоро сможет принять до миллиона иностранных туристов
Сколько этносов проживает в Казахстане
Подвиг снайпера Курбатовой
Свыше 170 несанкционированных свалок ликвидировали в Астане
TURAN: Международный Союз ветеранов тюркских государств создали в Алматы
Руслан Степанов завоевал бронзу на Всемирных боевых играх в Саудовской Аравии
Память о последнем хане
Битвы интеллектуалов
Загадка без готового ответа
Полсотни памятников средневековья обнаружили в Северо-Казахстанской области
Нуршат Аманкосов стал чемпионом мира по универсальному бою
На перекрестке интересов
Общайтесь и не стесняйтесь!
Казахстан предоставит палестинскому народу помощь в 1 млн долларов
Приоритеты председательства Казахстана в ОТГ обозначил Токаев
Крематорий: удобрение вместо яда
Оторвал пацанов от улицы
Контроль за соцсетями ужесточат в Южной Корее
Сотни человек эвакуировали в испанской Валенсии
Объявлен обладатель Золотого мяча - 2023
Мужчина заживо сгорел на столбе: в энергокомпании озвучили подробности происшествия
Алихан Байменов: Республика – это власть народа
23-летний казахстанец сенсационно победил лучшего шахматиста мира Магнуса Карлсена
Тайну торгайских геоглифов разгадали костанайские ученые
Те, кто стоял у истоков
Мохамед Салах установил рекорд в еврокубках
Детективы вне закона
Шымкентский «Ордабасы» впервые стал чемпионом Казахстана
Ерлан Карин встретился с Михаилом Швыдким
Сбылась вековая мечта
Ковры на гаражах и заборах. Креатив от Даны Бектаевой
Заказное убийство предотвратили в Астане (видео)
Талгат Ластаев назначен вице-министром транспорта РК
«Во всем мне хочется дойти до самой сути…»
Спорт споткнулся о тендер?
Когда смогут улететь казахстанцы из Израиля
Один день из жизни страны
В Казахстане посчитали население
Приказ выше кодекса?
«Плохиш» казахского кино

Читайте также

Мать и пятеро детей сгорели заживо в ДТП в Турции
Мощное землетрясение зарегистрировано в Непале
Генсек ООН: рекордное число журналистов убиты в секторе Газ…
Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в …

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]