В cектор Газа за сутки въехало не менее 70 грузовиков с гумпомощью

Офис координатора действий правительства Израиля на палестинских территориях (COGAT), действующий при минобороны, сообщил в соцсети X, что 70 грузовиков с гуманитарной помощью за сутки прошли проверку и въехали в сектор Газа через КПП "Рафах", передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Фото: @motaz_azaiza

"Сегодня 70 грузовиков с международной гуманитарной помощью были осмотрены и доставлены в Газу через контрольно-пропускной пункт "Рафах". В грузовиках были медикаменты, продовольствие и вода", - говорится в сообщении офиса.

Число жертв в секторе Газа превысило 10 тысяч человек, пострадали более 24,8 тысячи. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных.

Ранее стало известно, что Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе.