Нетаньяху допустил "небольшие паузы" в военных операциях в Газе

Нетаньяху допустил паузы в военных операциях в Газе, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

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"Небольшие паузы" в военных операциях в Газе для доставки помощи и освобождения заложников возможны, но прекращения огня не произойдет, заявил в интервью телеканалу ABC премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

"Прекращения огня без освобождения заложников не будет. Тактические же, небольшие паузы — час здесь, час там — у нас они были раньше, я полагаю, мы проверим обстоятельства, чтобы обеспечить доставку гуманитарной помощи и освобождение единичных заложников", — уточнил Нетаньяху.

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Число жертв в секторе Газа превысило десять тысяч человек, примерно половина из них дети. Около 25 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек. Кроме того, по разным оценкам, в плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.