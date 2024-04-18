В Семее начнут издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке

В рамках реализации проекта «Модернизация библиотек области Абай» в Областной универсальной библиотеке им. Абая появились современные общественные пространства, а библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан вручили специализированное оборудование. Это стало возможным благодаря финансовой поддержке единого оператора благотворительности группы компаний АО «Самрук-Казына» – фонда «Samruk-Kazyna Trust» совместно с ОФ «Кемелді кадам».

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Как отметили в городском отделе культуры и развития языков, привлекательность современной библиотеки во многом зависит от состояния ее материально-технической базы, современных зон для коворкинга и атмосферы, отвечающих возросшим запросам современного пользователя. Поэтому главная задача проекта – возвращение интереса посетителей к интеллектуальному досугу через создание современных интерактивных и коммуникативных видов образовательной деятельности.

По словам председателя ОФ «Кемелді кадам» Гаухар Карменовой, в рамках проекта две библиотеки в Семее получили благотворительную помощь. В областной библиотеке открыты инновационная лаборатория робототехники с бесплатным общественным доступом для всех горожан, читальный зал-коворкинг для совместной научной и исследовательской деятельности, детская зона для игр и творчества. А у спецбиблиотеки для незрячих и слабовидящих граждан появилась возможность издавать книги и учебные материалы рельефно-точечным шрифтом самостоятельно, оказывать расширенный спектр услуг для читателей с нарушениями зрения и проводить выездные мероприятия.

Все общественные пространства оснащены новой мебелью и современным техническим оборудованием на общую сумму 54,6 млн тенге. Для Детского центра игр и творчества организована игровая зона, приобретены книжные полки, мягкая мебель, столы и стулья, удобные мольберты для рисования, интерактивные мультитач-столы, необходимые для кружков «Волшебная кисточка», «Чудеса из бумаги», «Песочная арт-терапия». Читальный зал-коворкинг оборудован специальными книжными полками, мебелью, ноутбуками для реализации образовательной программы, а также проектором для проведения мероприятий. Инновационная лаборатория робототехники оснащена компьютерами, ноутбуками, проек­тором, сканером, 3D-принтером, интерактивными столами.

Сегодня библиотека способна обслуживать более 2 500 детей, не считая взрослых читателей.

– Благодаря модернизации в библио­теке появились новые привлекательные пространства и площадки для интеллектуального развития детей и подростков, их культурного досуга, реализации творческих замыслов и креативных идей. Новые интерьеры способствуют активизации интереса юных читателей к самообразованию, книге и творчеству, – говорит директор Областной универсальной библиотеки им. Абая Мерей Карт.

Спецбиблиотека для незрячих и слабовидящих граждан испытывала сложности в приобретении изданий в адаптированном формате – литературы по системе Брайля, так как в Казахстане нет специализированной типографии, выпускающей книги рельеф­но-точечным шрифтом. Теперь библиотека оснащена комп­лектом оборудования для печати тактильных книг, оргтехникой, средствами индивидуального прослушивания, звукового оборудования и мебелью на общую сумму 17,4 млн тенге. Эта библиотека станет первой в стране, способной издавать книги шрифтом Брайля на казахском языке.

– Невозможно переоценить важность обновления библиотеки новым современным оборудованием. Особую ценность представляет комплект оборудования для выпуска литературы по системе Брайля. Теперь мы сможем предоставить возможность детям читать востребованную детскую литературу на государственном языке, иллюстрированную тактильными графическими картинками, – рассказывает Гульнара Гафиатуллина, и. о. директора Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.

В рамках благотворительного проекта при финансовой поддержке фонда «Samruk-Kazyna Trust» до конца 2024 года планируется строительство в Семее новой Специализированной библиотеки для незрячих и слабовидящих граждан.