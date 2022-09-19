В Семее назревает скандал вокруг здания офтальмологического центра

Не в бровь, а в глаз

Офтальмологический центр, или, как его называют горожане, глазной, открылся в 1989 году. Уже тогда здесь проводили сложные операции, лечили детей и взрослых, которые приезжали сюда со всей области. Сложные глазные заболевания лечат здесь и по сей день: делают операции и помогают людям взглянуть на мир по-новому.

Но работники сейчас всерьез обеспокоены судьбой офтальмологического центра.

«Совсем недавно жители города поздравляли друг друга с радостной вестью – образованием Абайской области с областным центром в Семее. Но, похоже, что радость была преждевременной: в город ринулись чиновники в поисках уютных, благоустроен­ных зданий для размещения управленческих структур. Они не стали заморачиваться и решили выбрать себе помещения, которые уже давно обжиты и ухожены. Сначала под раздачу попали некоторые учебные заведения, а теперь к ним добавились и лечебные организации. Такой организацией оказалось учреждение «Офтальмохирургия», расположенное по ул. Оборонная, 86», – написали в своем обращении сотрудники центра.

По их словам, в последнее время постоянно приходят представители акимата и других управлений. Они не просто осматривают помещения, а фотографируют и даже обсуждают предстоящий ремонт. Опасаются медработники и увольнений. У большинства из них солидный стаж – более 30 лет.

– По-видимому, чиновников не волнует, что жители города и окрестных деревень останутся без единственной в области круг­лосуточной экстренной помощи для пациентов с глазными болезнями и травмами. Их не заботит, что жители не смогут получить медицинскую помощь в условиях дневного и круглосуточного стационаров. А ведь в их числе и наши дети! Только здесь для них предусмотрено стационарное лечение. И только здесь им могут оказать экстренную помощь при травмах (что стало не редкостью среди детей), – продолжают сот­рудники центра. – У нас тяжелые пациенты, налаженная экстренная служба – единственная по всему региону. Нам пришло уведомление за два дня освободить здание. Куда мы пойдем? Наши пациенты останутся без медицинской помощи.

На запрос в акимате области Абай отреагировали оперативно.

– Учреждение «Офтальмохирургия» не закрывается и продолжает работать и принимать пациентов согласно договору с ФСМС. В настоящий момент проводятся масштабные мероприятия по созданию новой области Абай и формированию государственных органов. В рамках данных мероприятий проводится передача коммунального имущества из Восточно-Казахстанской области в новую область Абай, в том числе здание по адресу: г. Семей, ул. Оборонная, 86, часть площадей которого занимает «Офтальмохирургия». Остальные площади пустуют. На текущий момент процедура передачи не завершена. Учреждению органами коммунальной собственности ВКО было вручено уведомление о расторжении договора, – пояс­нили в областном акимате.

По информации управления здравоохранения области Абай, офтальмологическому центру предложено альтернативное здание, приспособленное под предоставление медицинских услуг. Предлагаемое здание тоже находится в государственной собственности и будет предоставлено на основании договора аренды.

– Ввиду острой нехватки зданий для размещения новых областных государственных структур проведение оптимизации помещений – необходимая мера. А пока видим, что частное учреж­дение занимает только часть государственной площади в здании. Здание по адресу: г. Семей, ул. Оборонная, 86, было построено изначально как адми­нистративное, – рассказали в акимате.

Напомним, весной, когда Семей только готовился стать областным центром, большой резонанс вызвала новость о том, что под нужды областных управлений хотят отдать здания образовательных учреждений. Эту информацию опровергли в управлении образования ВКО, заверив, что все учащиеся продолжат обучение и получат дип­лом по выбранной специальности. Точку в вопросе со зданиями колледжей тогда поставил аким ВКО Даниал Ахметов, посетивший Семей 13 апреля.

– Я слышу разговоры о том, что для расселения ряда государственных служб или других организаций будут высвобождаться здания колледжей. Хочу сказать, что это всего лишь пустые разговоры. Ни одна школа и ни одно здание колледжа не будет выс­вобождаться. У нас достаточно свободных помещений в городе. Только бизнес может представить 37 тысяч квадратных мет­ров свободных площадей для размещения. Мы знаем серьезный потенциал коммунальной собственности, которая в короткое время будет составлять квадратуру для размещения всех организаций будущей Абайской области, – сказал тогда Даниал Ахметов.

По словам главы Восточно-Казахстанской области, в Семее разместятся 96 областных департаментов и управлений. Семейчане же в социальных сетях предлагают отдать госслужащим старинные здания, которые находятся в центре города и являются памятниками культуры. Многие из них заброшены и находятся в аварийном состоя­нии. Среди них бывшее здание зооветинститута и телеграфа, а также купеческий дом по улице Найманбаева. Большинство жителей эту идею поддерживают.

Ну а пока работники отделов городского акимата ютятся где придется. Теперь уже в бывшем городском акимате расположился акимат области Абай.