В Семее разгорелся скандал вокруг стелы к 250-летию Семипалатинска

Историю на помойку?

Несмотря на то что стела внесена в государственный реестр по охране памятников, это не помешало подрядной организации разрушить облицовку. В соцсетях появились фотографии, где строители снимают мраморную плитку со стелы «250 лет г. Семипалатинск». Власти Семея заявили, что стела останется на месте, а демонтирована будет лишь стена монумента. Однако горожане забили тревогу, считая, что монумент будет снесен, так как мешает строительству нового моста. В городском акимате успокоили: демонтированная мраморная стена позже будет восстановлена на прежнем месте.

В акимате пояснили, что для реализации проекта «Реконструкция автогужевого моста города Семей» предусмотрен вынос хозбытовой канализации в районе стелы «250 лет г. Семипалатинск», глубина залегания канализации более шести мет­ров. Для безопасности строи­тельно-монтажных работ необходимо выполнить демонтаж мемориальной стены, при этом саму стелу работы не касаются. «При участии отдела жилищно-коммунального хозяйства составлен акт обследования территории стелы, материалы мемориальной стены учтены и зафиксированы». Мраморные плиты демонтированы силами ТОО «Зеленстрой Семей» и вывезены на временное хранение на базу данной организации.

Горожане заверения властей ставят под сомнение.

18-метровая стела (автор А. Н. Томич) установлена в честь 250-летия города в 1968 году на правом берегу Иртыша около автогужевого моста. Монумент выполнен из керамзитобетона и каменной штукатурки на белом цементе с включением мраморной крошки. Отделка – декоративные решетки из железобетона и два медных герба, отражающих специфику развития города.