В Семее возрождена детская железная дорога

Общество
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Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

О том, что детской железной дороге нужно дать новую жизнь, говорилось со дня образования области Абай. Почти у каждого жителя Семея детские воспоминания связаны именно с «Малым Турк­сибом». Все началось с создания учебно-производственной базы для профориентации и отдыха учащихся школ города. В начале апреля 1979 года было одобрено предложение Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о возведении «Малого Турксиба» силами предприятий, организаций и учебных заведений.

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Строительство на острове Кирова (ныне Бейбітшілік) планировали завершить к 1 мая 1980 года – ко дню 50-летия открытия Турксиба. Горком комсомола в свою очередь объя­вил данный объект ударной комсомольской стройкой города. И работа закипела. Для начала под строительство первой очереди отвели земельный участок площадью 2,5 га, затем приступили к земляным работам, стали укладывать рельсы узкоколейной дороги. В середине июля соорудили временный вокзал, для чего использовали сборный павильон облмолобъединения, а в конце того же месяца на путь были установлены тепловоз и четыре цельнометаллических вагона.

5 августа 1979 года, во Всесоюз­ный день железнодорожника, детская железная дорога «Малый Турксиб» была торжественно открыта. Все, кто увидел новую дорогу, говорили: «Да, это замечательный, прекрасный подарок детям в Международный год ребенка!» Действительно, «Малый Турксиб» вызывал гордость и восхищение. И в первую очередь за людей, построивших эту дорогу.

фото краеведческого общества «Прииртышье»

Место для нее также выбрано отличное: на живописном острове. Кругом зелень, цветы, сама природа создала здесь уют для отдыха детей. Официально первая очередь железной дороги «Малый Турксиб» была принята в эксплуатацию 25 декабря 1980 года. С первого дня работы за ней учредили строгий надзор. Тепловоз и вагоны на зиму консервировали, для охраны выстроили специальный сторожевой домик.

К началу эксплуатационного сезона (май – октябрь) дорогу тщательно проверяли, специалисты осматривали буквально каждый cантиметр железнодорожного полотна и каждый работающий механизм.

29 мая 1995 года вышел приказ начальника Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о закрытии «Малого Турксиба» из-за отказа областной администрации в оказании финансовой помощи. Всех работников, кроме охранников, отправили в отпуск без содержания.

И вот спустя 29 лет «Малый Турксиб» получил вторую жизнь. Но в отличие от прежнего он будет функционировать круглый год. Для детской железной дороги закуплены тепловоз, два пассажирских вагона и вагон-дилижанс. В их приобретении оказала помощь компания KAZ Minerals, выделив средства в сумме 619 млн 527 тыс. 370 тенге. Подвижной состав произведен в Удмуртии на Камбарском машиностроительном заводе.

На открытие пришло очень много горожан. Кто-то хотел вспомнить детство, а кто-то показать уже своим внукам новую достопримечательность. На небольшом перроне, явно не рассчитанном на такое количество людей, образовалась толпа. Стражам порядка пришлось буквально своими спинами удерживать ребятишек и взрослых, чтобы те не свалились вниз на рельсы. Не успев отпраздновать открытие, работу детской железной дороги пришлось остановить.

Представитель подрядной организации ТОО «Семдортехника», которая построила железную дорогу и благоустроила прилегающую территорию, Геннадий Пьянов рассказал о графике работы и объяснил причину остановки.

– В зимнее время детская железная дорога будет работать по субботам и воскресеньям с 10.00 до 20.00. После открытия она работала в субботу, воскресенье и понедельник, и мы поняли, что необходимо усилить меры безо­пасности. Принято решение об установке дополнительных ограждений на каждом перроне, которых всего три. Ограждения будут установлены между вагонами, тепловозом и перронами. На каждом перроне будут камеры видеонаблюдения, – сказал Геннадий Пьянов.

Также у горожан возник другой вопрос: почему закуплено три вагона, а в день открытия работал лишь один. По словам Геннадия Пьянова, в зимнее время будет функционировать только один отапливаемый вагон, два других являются летними.

В городском акимате горожанам напомнили о мерах безопас­ности, которые необходимо соб­людать на железной дороге, даже если это ее уменьшенная копия.

#Семей #железная дорога #Малый Турксиб

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