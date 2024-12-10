В Семее возрождена детская железная дорога
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О том, что детской железной дороге нужно дать новую жизнь, говорилось со дня образования области Абай. Почти у каждого жителя Семея детские воспоминания связаны именно с «Малым Турксибом». Все началось с создания учебно-производственной базы для профориентации и отдыха учащихся школ города. В начале апреля 1979 года было одобрено предложение Семипалатинского отделения Алма-Атинской железной дороги о возведении «Малого Турксиба» силами предприятий, организаций и учебных заведений.