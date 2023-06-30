В Сенате обсудили предложения по дальнейшей реализации проводимых в Казахстане реформ

Почти 100 экспертов прошли тренинги в Клубе молодых экспертов и Школе аналитики при Сенате, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу верхней палаты Парламента Казахстана.

Фото: Н. Байбулин, пресс-служба Сената

Важность качественного аналитического сопровождения госполитики в ходе второго Национального курултая отметил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Востребованность специалистов с аналитическими навыками на рынке труда неоднократно подчеркивал спикер Сената Маулен Ашимбаев.

В этой связи палата проводит активное и системное взаимодействие с экспертным сообществом. При Сенате действуют Клуб молодых экспертов и Школа аналитики, где за 2 прошедших года прошли тренинги около 100 экспертов по разным направлениям.

В настоящее время эксперты при содействии Сената занимаются подготовкой предложений, касающихся ключевых отраслей экономики страны.

Отметим, что участники проектов на постоянной основе вовлекаются также в совместную работу с депутатами и представителями госорганов, в частности в рамках экспертного сопровождения законотворческой деятельности.