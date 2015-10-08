В Сенате призвали быть сознательными при использовании госсимволов
Талгат Исенов
Во время представления в Сенате Парламента законопроекта "О внесении изменений и дополнений в Конституционный закон РК "О государственных символах Республики Казахстан" депутаты озаботились проблемой использования материалов с элементами госсимволов, передает Kazpravda.kz.
В частности, сенатор Сарсенбай Енсегенов обозначил проблему маленьких флажков, которые тысячами используются на праздничных мероприятиях, а затем массово выбрасываются на свалку. Также он поинтересовался мнением представителя Министерства культуры и спорта к пищевым оберткам с изображением Государственного флага РК (вроде шоколада "Казахстан" – Прим.автора).
"Думаю, данный вопрос можно решить лишь воспитательными мерами, требующих усиления. Это касается сознания граждан, с которыми мы должны проводить разъяснительную работу", – ответил представлявший документ вице-министр культуры и спорта Марат Азильханов.
Член Сената Мухтар Алтынбаев в кулуарах также заявил, что запретами здесь ничего не добиться, и необходимо трудиться над повышением патриотизма.