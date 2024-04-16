В сфере отечественного акушерства острая нехватка сильных мужских рук и мужского понимания важности женского здоровья

Общество
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Елена Левкович

В столице прошел I Международный конгресс специалистов акушерского дела Казахстана «Аялы алақан», организованный по инициативе Министерства здравоохранения РК, с участием представителей ВОЗ, ЮНФПА, Школы медицины Назарбаев Университета и Корпоративного фонда University Medical Center, а также зарубежных экспертов из стран Европы и СНГ.

фото организаторов

В повестке значились такие актуальные для обсуждения вопросы, как дос­тупность качественной акушерской помощи, повышение квалификации специалистов, профилактика заболеваний, реабилитация женщин во время беременности и после родов и внедрение новых технологий.

– Вопросы, рассматриваемые в ходе конгресса, – одни из самых актуальных. В Казахстане меры государственной политики по охране здоровья матери и ребенка находятся в числе приоритетных задач, они отражены во всех стратегических документах и госпрограммах развития страны, – отметила, открывая мероприятие, министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова.

Она подчеркнула: сейчас в Казахстане дородовым наблюдением охвачены 99% беременных, квалифицированную медицинскую помощь будущим мамам оказывают более 9 тыс. акушерок. А еще, по данным ведомства, ежегодно в стране рождаются более 400 тыс. детей – рождаемость пошла в рост.

Тем не менее есть и безрадостные данные. Согласно мировой статистике, ежегодно около 300 тыс. женщин умирают при родах.

– Критически важную роль в предот­вращении случаев материнской смерт­ности играют квалифицированные специалисты в области акушерства. Речь идет именно о качественной помощи, которая предоставляется акушерами и соответствует международным стандартам, – отметила глава Минздрава. – У каждой женщины нашей страны должна быть возможность получить индивидуальную квалифицированную акушерскую помощь при родах. Модели медицинской помощи, по которым работают акушерки, должны улучшать результаты в здравоохранении и повышать степень удовлетворенности пациенток.

В этом направлении работает фонд AYALA – единственная благотворительная организация в Казахстане, системно помогающая государству в снижении материнской и младенческой смертности и инвалидности и уже 17 лет развивающая проекты в области перинатологии и неонатологии по всей стране.

– В своей работе мы уделяем особое внимание профессиональному развитию медицинских работников. Ежегодно наш фонд проводит бесплатные мастер-классы с участием лучших практиков из стран ближнего и дальнего зарубежья. Мы также отправляем врачей на обучение и повышение квалификации за границу. На нашей платформе с бесплатными видеокурсами «Онлайн-академия AYALA» зарегистрировано уже более полутора тысяч неонатологов и неонатальных медсестер, – отметила основатель и президент благотворительного фонда AYALA Айдан Сулейменова.

Выступил на открытии конгресса и председатель правления University Medical Center, кардиохирург Юрий Пя, взглянувший на перспективы подобных встреч с другой – мужской – стороны.

– Здоровая женщина – это здоровая семья, здоровое общество. Глядя на сегодняшнюю аудиторию, в очередной раз убеждаюсь: 99,9% врачей-акушеров – женщины. Женщина дает новую жизнь, и женщина же в большинстве случаев становится свидетелем ее рождения. Наверное, оттого в нашем обществе хватает социальных проблем. Мужчины не понимают, как начинается жизнь. А она начинается непросто. Может быть, начать, зачать ее – это удовольствие, но дать жизнь человеку – это большие сложности. И я очень надеюсь, что нынешний конгресс станет не только площадкой для обсуждения медицинских вопросов, но и новым толчком для изменения ментальности. И тогда, возможно, на следующем конгрессе среди его участников мужчин окажется гораздо больше, – обратился к залу кардиолог.

Помимо презентации докладов и профессионального общения вне стен рабочих аудиторий, организаторы нашли время и для других приятных процедур – 10 лучших специалистов отрасли с многолетним стажем работы в сельских и районных больницах получили из рук министра здравоохранения почетные грамоты и сертификаты на санаторно-курортное лечение.

#Астана #медицина #конгресс #акушеры

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