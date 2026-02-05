В шаге от шахматной короны
Абзал Камбар
Официально подтверждено участие лидера нашей женской сборной Бибисары Асаубаевой в Турнире претенденток, который пройдет с 29 марта по 15 апреля на Кипре.
Турнир претенденток – это закрытый элитный клуб, куда попадают лишь восемь сильнейших шахматисток планеты. Победительница получает право оспорить титул чемпионки мира в очном поединке с действующей обладательницей короны. Для 21-летней Асаубаевой, уже имеющей два титула чемпионки мира по блицу, это первый опыт участия в соревнованиях столь высокого ранга в классическом формате. Теперь Бибисара может вписать свое имя в историю как первая казахстанская претендентка на высший шахматный титул.