"В школе не было": восьмилетняя девочка пропала в Алматы

Девочка пропала без вести на территории Алмалинского района в районе школы №34, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Zakon.kz.

Сообщение в полицию от мамы ребенка поступило в 16:20.

По данным отдела ювенальной полиции Управления местной полицейской службы, в поисках Беллы Мироновой 2014 года рождения задействованы полицейские, участковые, оперативный блок, а также сотрудники ювенальной полиции.

"Устанавливается маршрут ребенка, поскольку известно, что в школу на занятия она не зашла. Надеемся на благоприятный исход дела. Подключили общественных помощников, волонтеров", - сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

Известно, что девочка одета в школьную форму и сиреневую толстовку, на капюшоне кошачьи ушки.