В Шымкенте перестали красть невест

Культура и общество
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Кунапия Гульмира
корреспондент

За предыдущие 2 года в Шымкенте зарегистрировали 25 фактов похищения невест. В 2023 году подобных фактов зарегистрировано не было, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на прокуратуру города

Фото: ia-centr.ru

По словам прокурора города Габита Муканова, все уголовные дела по таким фактам прекращены из-за отсутствия состава преступления, в основном по заявлениям самих невест о добровольном приходе в дом "жениха".

"К сожалению, невесты вынуждены соглашаться на брак, боясь позора для семьи после несостоявшейся женитьбы. Брак не должен начинаться с обмана и насилия, мы должны защитить их от необдуманного шага. Не все потенциальные "женихи" понимают суровость наказания за такие шаги. Более того, не понимают грозящей ответственности помогающим ему, по их мнению, в "благородном деянии", – сказал Муканов.

Как он отметил, в этом году не было зарегистрировано ни одной кражи невесты (за предыдущие 2 года зарегистрировали 25 фактов).

Прокурор напомнил, что действия, связанные с кражей невест, в зависимости от обстоятельств могут быть квалифицированы как похищение человека (ст.125 Уголовного кодекса, предусмотрено до 15 лет лишения свободы) или незаконное лишение свободы (ст.126 Уголовного кодекса, предусмотрено до 10 лет лишения свободы).  

Как отмечают в прокуратуре, дела об уголовных правонарушениях, предусмотренных данными статьями, считаются делами публичного обвинения. При таких обстоятельствах уголовное преследование по этим делам осуществляется независимо от подачи жалобы потерпевшим.

Так, 7 лет колонии дали за кражу невесты несостоявшемуся жениху и его другу в Жамбылской области.

#Шымкент #прокуратура #кража #невеста

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