В Шымкенте провели первую операцию по трансплантации органа трупного донора

Общество , Здравоохранение
Доброта Любовь
собкор по Туркестанской области и г.Шымкент

Пока шымкентские медики занимались пересадкой печени, другие органы трупного донора специальным рейсом отправили в Астану, чтобы столичные клиники могли их использовать для трансплантации пациентам, находящимся в листе ожидания на пересадку.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте впервые сделали операцию по трансплантации, использовав для пересадки органы трупного донора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Реципиентом стал человек, страдающий хроническим циррозом печени. Он на протяжении пяти лет ждал возможности заменить больной орган на здоровый, но найти донора среди близких родственников так и не удалось. Спасением стал трагический случай, позволивший использовать органы погибшего человека,  родственники которого дали свое официальное согласие на трансплантацию.

Медлить медики не могли, так что встать за операционный стол пришлось среди ночи. Операцию по пересадке печени врачи Шымкентской городской клиническкой больницы №1 начали в 4 часа утра, а завершили к 10 часам утра. Оперировал пациента главный врач больницы Абылай Донбай со своей командой специалистов.

Пока шымкентские медики занимались пересадкой печени, другие органы трупного донора специальным рейсом по линии санавиации отправили в Астану, чтобы столичные клиники могли их использовать для трансплантации пациентам, находящимся в листе ожидания на пересадку.

Операция по пересадке трупного органа прошла успешно. Врачи рассказывают, что уже на четвертые сутки после операции пациент самостоятельно начал вставать с кровати. Сейчас его состояние удовлетворительное. Пока он находится в клинике под наблюдением медиков, но на следующей неделе возможна выписка под амбулаторный контроль.

Высокотехнологичные операции по пересадке органов в Шымкенте практикуют на протяжении  последних 9-ти лет. За это время проведено 191 оперативное вмешательство по трансплантации почек и 30 - печени. В листе ожидания на проведение трансплантации стоит несколько сотен горожан, включая десятки тех, кто находится на гемодиализе. Спасением для них может стать только пересадка органов от трупных доноров.

Между тем, развитие трупной транспортной трансплантологии сдерживает настороженное отношение со стороны родственников людей, попавших в смертельное ДТП, получивших черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью, или инсульт. Трансплантологи говорят, что каждый из них является потенциальными донором, способным дать шанс на спасение  жизни семерым людям. Тем более, что уровень квалификации медицинских работников и оснащение клиник позволяют проводить высокотехнологичные операции.

По информации управления здравоохранения Шымкента, ежегодно их число увеличивается. В этом году проведено 477 различных высокотехнологичных операций пациентам. Этот показатель вдвое больше, чем в прошлом году. И если в обществе изменится отношение к трупному донорству, то лист ожидания на пересадку органов станет намного короче.

Популярное

Все
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, прокомментировал Антикор
Третий год жители Енбекшиказахского района Алматинской области требуют закрыть промышленный карьер, расположенный рядом с жилым сектором
Ситуацию с бесплодием в Казахстане можно решить, увеличив доступность вспомогательных репродуктивных технологий для населения
В земельном законодательстве выявлены лазейки для коррупции
Чего же ждут казахстанцы от вновь избранного Президента?
Беспрецедентный иск рассматривался в специализированном межрайонном экономическом суде Северо-Казахстанской области
Казахстанская экономика оказалась более устойчивой, чем предполагали критики системы
Выборы являются одним из важных индикаторов политической культуры граждан
Ветеринарная сфера нуждается в основательном переустройстве, начинать которое следует с повышения статуса ветеринарного врача
Главное – верить в себя
У плывущих на одном корабле – одна судьба
На высоком уровне
Турки-ахыска: 78 лет в Казахстане
Оказались не в том месте и не в то время
Министр экологии пригрозил не выдать разрешение на эмиссию компании «АрселорМиттал Темиртау», если ее металлургический комбинат не снизит вредные выбросы
Наравне со сверстниками
Батареи не греют, а счета растут
Центр привлечения инвестиций
С заботой о племенном стаде
Шалят не по-детски
Бабушка попросила полицию забрать у нее 3-месячную внучку в СКО
Жамаубаев отказался раскрывать размер зарплаты премьер-министра без его разрешения
Ильин навестил в больнице огнеборцев, пострадавших при пожаре в Астане
Видео о сдаче военных касок на металлолом прокомментировали в Минобороны РК
Взрыв котла в акмолинской школе: стало известно о состоянии пострадавших
Видео с избивающей малыша матерью шокировало Казнет
Снял боевую одежду и вошел в огонь: стали известны подробности подвига столичного пожарного
Семье героя-пожарного из Астаны подарят 3-комнатную квартиру, второму – погасят ипотеку
Подозреваемого в нападении на 12-летнюю девочку задержали в Талдыкоргане
Токаев наградил орденами двух столичных пожарных
Дети не пострадали при взрыве в школьной котельной в Акмолинской области
Токаев: В казахстанском обществе должен укорениться культ знаний, а не диплома
О цифровизации торговли высказался Жумангарин
Котел взорвался во дворе школы в Акмолинской области, есть пострадавшие
Бахтияра Байсеитова объявили в розыск за хищение 320 миллионов тенге
Полицейские задержали мужчину, который гулял с пистолетом в Талдыкоргане
Двух мальчиков, ушедших из детдома, ищут в Алматы
Взрыв котла в акмолинской школе: один из пострадавших умер
Лебеди едва не погибли на озере в СКО
9 человек погибло при взрыве газа в жилом доме на Сахалине
Водитель выпрыгнул из машины на полном ходу в Павлодарской области
Иманбек Зейкенов женился
Новый праздник появился в Казахстане
Водителям "скорой помощи" запретили проезжать на красный и выезжать на встречную полосу
Акимат Алматинской области сделал заявление после гибели мужчины в массовой драке
Закон Республики Казахстан Об амнистии
Двое рабочих упали с 14-го этажа в Астане, один погиб
Российский блогер снимал на видео свои нарушения на дорогах Алматы
Избранница Иманбека из родного Аксу
Дайрабаев высказался о внешней политике Казахстана
Жительница Балхаша убила свою мать за замечание
Ребенок под защитой государства – Кошанов о позиции Токаева
Казахстан и Узбекистан подписали Дорожную карту
Ауесбаев ответил на критику оппонентами его партии
"12-летнюю внучку развращал дедушка" – в полиции Алматы прокомментировали публикацию
Токаев поручил активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках
Праздничный телемарафон: как отметить День Республики, не выходя из дома
14-летняя девочка сбросилась с 19-го этажа в Астане
Трос лифта оборвался в многоэтажке Петропавловска: погиб мужчина
Вопросы развития отечественного машиностроения рассмотрены в Правительстве

Читайте также

Общество
До 35 лет увеличат возраст молодежи в Казахстане
Общество
Кайрату Боранбаеву в очередной раз продлили арест
Общество
Более 35 млн тенге выманила аферистка у талдыкорганцев
Общество
Фотографии Бишимбаева, разъезжающего на внедорожнике, проко…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]