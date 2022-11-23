В Шымкенте провели первую операцию по трансплантации органа трупного донора

Пока шымкентские медики занимались пересадкой печени, другие органы трупного донора специальным рейсом отправили в Астану, чтобы столичные клиники могли их использовать для трансплантации пациентам, находящимся в листе ожидания на пересадку.

Фото: Kazpravda.kz

В Шымкенте впервые сделали операцию по трансплантации, использовав для пересадки органы трупного донора, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Реципиентом стал человек, страдающий хроническим циррозом печени. Он на протяжении пяти лет ждал возможности заменить больной орган на здоровый, но найти донора среди близких родственников так и не удалось. Спасением стал трагический случай, позволивший использовать органы погибшего человека, родственники которого дали свое официальное согласие на трансплантацию.

Медлить медики не могли, так что встать за операционный стол пришлось среди ночи. Операцию по пересадке печени врачи Шымкентской городской клиническкой больницы №1 начали в 4 часа утра, а завершили к 10 часам утра. Оперировал пациента главный врач больницы Абылай Донбай со своей командой специалистов.

Пока шымкентские медики занимались пересадкой печени, другие органы трупного донора специальным рейсом по линии санавиации отправили в Астану, чтобы столичные клиники могли их использовать для трансплантации пациентам, находящимся в листе ожидания на пересадку.

Операция по пересадке трупного органа прошла успешно. Врачи рассказывают, что уже на четвертые сутки после операции пациент самостоятельно начал вставать с кровати. Сейчас его состояние удовлетворительное. Пока он находится в клинике под наблюдением медиков, но на следующей неделе возможна выписка под амбулаторный контроль.

Высокотехнологичные операции по пересадке органов в Шымкенте практикуют на протяжении последних 9-ти лет. За это время проведено 191 оперативное вмешательство по трансплантации почек и 30 - печени. В листе ожидания на проведение трансплантации стоит несколько сотен горожан, включая десятки тех, кто находится на гемодиализе. Спасением для них может стать только пересадка органов от трупных доноров.

Между тем, развитие трупной транспортной трансплантологии сдерживает настороженное отношение со стороны родственников людей, попавших в смертельное ДТП, получивших черепно-мозговые травмы, несовместимые с жизнью, или инсульт. Трансплантологи говорят, что каждый из них является потенциальными донором, способным дать шанс на спасение жизни семерым людям. Тем более, что уровень квалификации медицинских работников и оснащение клиник позволяют проводить высокотехнологичные операции.

По информации управления здравоохранения Шымкента, ежегодно их число увеличивается. В этом году проведено 477 различных высокотехнологичных операций пациентам. Этот показатель вдвое больше, чем в прошлом году. И если в обществе изменится отношение к трупному донорству, то лист ожидания на пересадку органов станет намного короче.