Практическую подготовку будущих врачей усилят в Казахстане

Здравоохранение,Медицина

Впервые законодательно закреплен статус врача-интерна

Фото: пресс-служба Минздрава

В Казахстане внедряется новая практико-ориентированная модель медицинского образования. Основной акцент — усиление клинической подготовки и готовности выпускника к самостоятельной работе. Об изменениях сообщил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев на заседании коллегии Минздрава, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Новая модель предусмотрена Законом, подписанным Главой государства 12 июня 2026 года. Интернатура увеличивается с 30 до 70 академических кредитов и становится полноценным этапом клинической подготовки.

Обязательный магистерский компонент исключается из врачебной клинической траектории, а дополнительное учебное время направляется на профильную подготовку и практику.

Впервые законодательно закреплен статус врача-интерна. На клинической базе должны быть обеспечены наставник, рабочее место, доступ к медицинским информационным системам и возможность участвовать в оказании медицинской помощи под контролем опытного врача.

Отдельно пересмотрена подготовка врачей общей практики. Увеличивается объем обучения непосредственно в ПМСП, усиливаются амбулаторная педиатрия и практические навыки.

В 2026 году конкурс в резидентуру впервые проводится через единую цифровую платформу. Распределение грантов осуществляется автоматически по GPA и результатам итоговой государственной аттестации, что позволяет исключить человеческий фактор. Поступающий может выбрать до четырех специальностей, четырех организаций образования и четырех регионов будущего трудоустройства.

Ежегодно из республиканского бюджета выделяется около 2 500 грантов на резидентуру, дополнительно в текущем году регионами предусмотрено 937 грантов против 721 в 2025 году.

Также планируется развивать образовательно-клинические консорциумы, чтобы часть подготовки резидентов проходила непосредственно в регионах их последующего трудоустройства.

В 2026 году по программам здравоохранения выпущено 16 192 специалиста, из них обязательной отработке подлежат 7 610 человек. Предварительно распределен 5 951 выпускник, или 78,1%.

«Важно не только направить молодого врача в регион, но и создать условия для его закрепления — жилье, социальную поддержку, рабочее место, наставничество и возможности профессионального развития», — отметил первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев.

Следующий этап реформы — практическая реализация новых требований в вузах, клинических базах и регионах.

#подготовка #Минздрав #врачи #практика

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