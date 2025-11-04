В Шымкенте выявили более двух тысяч самовольных построек

По результатам проверки, проведенной городскими властями, выявлено 2 314 объектов индивидуального жилищного строительства, возведенных без правоустанавливающих документов, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат города

Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Проверка охватила все районы Шымкента, что позволило комплексно оценить текущее состояние земельного фонда города. Наибольшее количество незаконных построек зафиксировано в Абайском районе — 1 493 объекта. Далее следуют Туранский (283), Енбекшинский (251), Каратауский (234) и Аль-Фарабийский (53) районы.

Согласно анализу, 1 831 дом признан пригодным для проживания, а 483 строения отнесены к категории аварийных и подлежат сносу.

По данным акимата, на сегодняшний день демонтировано 187 аварийных зданий и 63 незаконно заложенных фундамента. Работы проводятся совместно с районными акиматами и профильными службами.

Власти отмечают, что меры по сносу направлены не только на освобождение самовольно занятых участков, но и на предотвращение рисков для жизни и здоровья граждан.

При этом город придерживается взвешенного подхода. В отношении пригодных для проживания домов рассматривается возможность их узаконивания через судебные инстанции. В соответствии со статьей 244 Гражданского кодекса, право собственности на постройки, возведенные на самовольно занятых участках, может быть признано судом при соблюдении установленных условий.

Параллельно департамент земельных ресурсов Шымкента усиливает контроль за целевым использованием земель. Особое внимание уделяется участкам, переданным в частное владение, но не использующимся по назначению. К таким объектам применяются меры правового реагирования, включая возвращение земель в собственность государства.

Проводимая работа, как отмечают в акимате, направлена не только на устранение последствий незаконного строительства, но и на создание прозрачной системы управления земельными ресурсами, основанной на законности, ответственности и рациональном использовании городской территории.

 

