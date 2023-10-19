В службе поможет техника

Новые пожарные автомобили помогут огнеборцам еще быстрее приезжать по вызову «101». Технику приобрели за счет средств республиканского и областного бюджетов. Пожарные машины, привезенные по спецзаказу с завода в Кокшетау, полностью оснащены современным оборудованием. Стоимость каждой из них – 44 млн тенге. Особенность машин в том, что воду для тушения огня можно подавать с расстояния 400 м.

В числе новинок есть специальный транспорт, подключенный к системе спутниковой связи. Такая техника позволяет принимать звонки и приказы с любой территории. Спасатели получили, кроме новой техники, экипировку и современное оборудование.

Ключи от 26 пожарных автомобилей сотрудникам ДЧС торжественно вручил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он выразил уверенность, что новая техника будет способствовать качественному выполнению служебных обязанностей специалис­тами государственной противопожарной службы и обеспечению безопасности населения.

Сейчас технический парк ДЧС Туркестанской области представлен 175 единицами пожарной техники, из которых 94 – это основные пожарные автомобили. Есть также 14 специальных и 67 вспомогательных автомобилей. За последние пять лет для укрепления материальной базы департамента за счет бюджета приобретено 67 единиц техники.

В этом году за счет финансового лизинга АО «Фонд развития промышленности» приобретено 25 единиц пожарной техники за счет местного бюджета и одна единица командно-штабного автотранспорта – за счет респуб­ликанского. В планах ДЧС – обеспечение спецтехникой не только пожарных подразделений, но и профессиональных спасательных служб.