В службе поможет техника Статьи 19 октября 2023 г. 4:30 1 Любовь Доброта, Туркестанская область В преддверии Дня спасателя обновлена материально-техническая база ДЧС. фото прессслужбы облакимата Новые пожарные автомобили помогут огнеборцам еще быстрее приезжать по вызову «101». Технику приобрели за счет средств республиканского и областного бюджетов. Пожарные машины, привезенные по спецзаказу с завода в Кокшетау, полностью оснащены современным оборудованием. Стоимость каждой из них – 44 млн тенге. Особенность машин в том, что воду для тушения огня можно подавать с расстояния 400 м. В числе новинок есть специальный транспорт, подключенный к системе спутниковой связи. Такая техника позволяет принимать звонки и приказы с любой территории. Спасатели получили, кроме новой техники, экипировку и современное оборудование. Ключи от 26 пожарных автомобилей сотрудникам ДЧС торжественно вручил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды. Он выразил уверенность, что новая техника будет способствовать качественному выполнению служебных обязанностей специалистами государственной противопожарной службы и обеспечению безопасности населения. Сейчас технический парк ДЧС Туркестанской области представлен 175 единицами пожарной техники, из которых 94 – это основные пожарные автомобили. Есть также 14 специальных и 67 вспомогательных автомобилей. За последние пять лет для укрепления материальной базы департамента за счет бюджета приобретено 67 единиц техники. В этом году за счет финансового лизинга АО «Фонд развития промышленности» приобретено 25 единиц пожарной техники за счет местного бюджета и одна единица командно-штабного автотранспорта – за счет республиканского. В планах ДЧС – обеспечение спецтехникой не только пожарных подразделений, но и профессиональных спасательных служб. #Туркестанская область #ДЧС #техника #День спасателя #спецтехника