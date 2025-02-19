В Соглашение о ЕАГ по противодействию легализации преступных доходов внесли поправки

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В Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма внесены поправки, сообщает корреспондент Kazpravda.kz

Мажилис на пленарном заседании ратифицировал Протокол о внесении изменений в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Как отмечено в заключении к документу, поправки вносятся в части изменения порядка формирования и исполнения бюджета ЕАГ, а также актуализацию понятийного аппарата Соглашения о ЕАГ в соответствии с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег.