В соответствии с поручением Президента в области Жетысу создана рабочая группа по выявлению и возврату в государственный земельный фонд неиспользуемых сельскохозяйственных угодий

Используйте или возвращайте!

Ситуация постепенно меняется в лучшую сторону, однако безответственный подход отдельных чиновников на местах снижает действенность принимаемых мер. Об этом шла речь на расширенном совещании под председательством акима области Бейбита Исабаева. В режиме видеоконференцсвязи в мероприятии приняли участие руководители всех районов и городов региона.

Как был вынужден констатировать глава области, несмотря на принимаемые меры, работа по возврату неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения ведется не на долж­ном уровне. Более того, имеют место факты предоставления некорректных данных или даже осознанное их сокрытие.

– Все вы на местах отлично владеете ситуацией, но предпочитае­те отмалчиваться и перекладывать вину на своих заместителей, начальников отделов. Так дело не пойдет. Нужно четко осознать, что прямая ответственность ложится именно на плечи акимов районов и городов. Это касается и инвестиционных проектов. Выделив под их реализацию огромные участки земли, некоторые руководители годами не следят, есть ли там какое-то движение, начата ли работа над проектом... Необходим системный подход. Главе государства, Премьер-министру поступает немало жалоб по поводу нехватки пастбищных угодий, участков под ИЖС и так далее. Все эти вопросы уполномоченные органы должны держать на постоянном контроле и решать в рамках действующего законодательства, – подчеркнул Бейбит Исабаев.

Выступая с основным докладом, председатель рабочей группы, заместитель акима области Алибек Жаканбаев сообщил, что общая площадь земель области составляет 11 млн 800 тыс. га. Из них 4,4 млн га – земли сельскохозяйственного назначения. В том числе 528,9 тыс. га – пашня, 199,2 тыс. га – орошаемые земли.

Луга занимают 126,6 тыс., пастбища – 3,7 млн га. В регионе зарегистрирован 18 431 сельскохозяйственный субъект. При этом, как подчеркнул спикер, в соответствии с изменениями, внесенными в Земельный кодекс, контроль над использованием земель возлагается на департамент управления земельными ресурсами.

По словам исполняющего обязанности руководителя данного департамента Еркебулана Мадибаева, акимы районов и городов должны вернуть в госсобственность 857 тыс. га, выявленных в результате аэрокосмического мониторинга, либо вместе с землепользователями обеспечить использование этих земель по назначению.

Также выявлено около 13 500 га незасеянной пашни. Данная информация районам области была известна еще в июле прошлого года. На сегодня плачевная ситуация сложилась в Аксуском районе, где не используются свыше 219 тыс. га пастбищных угодий, что составляет четверть территории облас­ти. Также большой массив неис­пользуемых земель выявлен в Алакольском, Кербулакском и Панфиловском районах.

Исполняющий обязанности руководителя областного управления земельных отношений Максат Картбаев сообщил, что в целях эффективного использования земель сельскохозяйственного назначения районными акиматами в текущем году по результатам восьми конкурсов было передано фермерским хозяйствам 214 земельных участков общей площадью в 40,7 тыс. га.

Из-за нехватки пастбищ многим сельчанам приходится держать скотину во дворе. Поэтому к имеющимся 346 тыс. га общественных пастбищ дополнительно решено выделить еще 371 тыс. га.

Аким области подчеркнул, что нужно ускорить и процесс выдачи земельных участков для индивидуального жилищного строительства, особенно если на соответствующей территории имеется необходимая инфраструктура. Необходимо в разы сократить и сроки аренды земли для реализации инвестпроектов, контроль над которыми на постоянной основе обязано осуществлять областное управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития.

– Работайте совместно с акиматами районов и городов. Если необходимо, внесите изменения в положение, регулирующее работу регионального координацион­ного совета, чтобы иметь возможность не только присваивать инвестиционный статус проекту, но и лишать его этого статуса. В одном только Аксуском районе выявлено пять инвестпроектов, которые остановлены, и ими никто не занимается.

Между тем земельные участки не используются и пустуют. В Панфиловском районе обнаружено девять инвестпроектов, под которые земельные участки не выделены, но статус свой проекты не потеряли. То есть они не реализуются, но на бумаге числятся. Все это огромные нарушения. Получается, мы обманываем самих себя и этим вредим экономике области, развитию страны в целом, – заявил Бейбут Исабаев.

Аким области поручил принять меры на местах и по восьми выявленным фактам незаконного строительства на территории государственного лесного фонда.

В целом за 2019–2021 годы в области было выделено свыше 487 тыс. га земельных участков для осуществления 222 инвест­проектов. Из них 44 инвестпроекта на сегодня не реализуются, а значит 32,1 тыс. га земель не используются. В частности, в Сарканском, Алакольском, Кербулакском, Панфиловском и Аксуском районах.

Что касается очереди на земельные участки для ИЖС, то по области зарегистрировано 107 тыс. заявок, большая часть из них в Талдыкоргане и Панфиловском районе. На сегодня имеется 243 га земли, или 1 581 земельный участок с инженерными коммуникациями в Аксуском, Каратальском, Кербулакском, Коксуском, Панфиловском, Сарканском районах, Талдыкоргане и Текели. Кроме того, в этом году готовится 1 202 дополнительных земельных участка.

Подводя итоги совещания, аким области подчеркнул, что проблема возврата неиспользуе­мых земель касается не только области Жетысу, она актуальна для всех регионов.