В США нелегалам выплатят по $3 тыс. за самодепортацию до Нового года

Айман Аманжолова
Об этом заявила 22 декабря министр внутренней безопасности Кристи Ноэм, ее слова приводят на официальном сайте ведомства, передает корреспондент Kazpravda.kz

Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Администрация США увеличит выплаты до $3 тыс. нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну до Нового года.

В сообщении говорится, что с января 2025 года 1,9 млн нелегальных иммигрантов добровольно депортировались и десятки тысяч воспользовались программой помощи в выезде. По ее словам, «в этот рождественский сезон американские налогоплательщики щедро утроили стимул для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно», но только до конца года.

«Нелегальные иммигранты должны воспользоваться этим подарком и депортироваться самостоятельно, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, мы их арестуем, и они никогда не вернутся», — сказала министр.

Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил, что впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны. Трамп также добавил, что до того, как он вступил в должность президента, в страну въехали 25 млн незаконных мигрантов, среди которых были наркоторговцы и убийцы. Он отметил, что такого больше не должно повториться.

