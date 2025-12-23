Изображение сгенерировано нейросетью Copilot

Администрация США увеличит выплаты до $3 тыс. нелегальным мигрантам, которые согласятся добровольно покинуть страну до Нового года.

В сообщении говорится, что с января 2025 года 1,9 млн нелегальных иммигрантов добровольно депортировались и десятки тысяч воспользовались программой помощи в выезде. По ее словам, «в этот рождественский сезон американские налогоплательщики щедро утроили стимул для нелегальных мигрантов покинуть страну добровольно», но только до конца года.

«Нелегальные иммигранты должны воспользоваться этим подарком и депортироваться самостоятельно, потому что если они этого не сделают, мы их найдем, мы их арестуем, и они никогда не вернутся», — сказала министр.

Президент США Дональд Трамп 17 декабря заявил, что впервые за 50 лет наблюдают отток мигрантов из страны. Трамп также добавил, что до того, как он вступил в должность президента, в страну въехали 25 млн незаконных мигрантов, среди которых были наркоторговцы и убийцы. Он отметил, что такого больше не должно повториться.