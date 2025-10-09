Сенат США отклонил два предложенных партиями законопроекта, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Коммерсантъ

Фото: Kazpravda.kz

В США продолжается шатдаун. Проект республиканцев получил поддержку 54 членов Сената, против выступили 45. Предложенный демократами законопроект поддержали 47 сенаторов, против высказались 52. Чтобы верхняя палата Конгресса одобрила инициативу, требуется набрать не менее 60 голосов.

Шатдаун в США начался в полночь 1 октября. Это произошло из-за того, что правящая партия республиканцев и оппозиционная партия демократов не смогли договориться о статьях расходов правительства. Большинство госслужащих отправили в неоплачиваемый отпуск. Те, чья работа считается критически важной (военнослужащие, медики, пограничники), работают без зарплаты. В экономическом совете Белого дома отмечали, что шатдаун сокращает ВВП на $15 млрд каждую неделю.

Ранее стало известно, что власти США могут погасить факел статуи Свободы в Нью-Йорке. Кроме того, Ботанический сад, Библиотеку Конгресса и Капитолий уже закрыли в США.