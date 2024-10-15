В столичном медвузе открыли современные научно-исследовательские институты

Здравоохранение , Образование
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Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

В Астане более двух тысяч экспертов медицины из 12 стран приняли участие в первой Международной научно-практической конференции Astana Medical Forum 2024 «Медицина будущего – интеграция науки, образования и практики». Мероприятие приурочено к 60-летию Медицинского университета Астана.

Советник Премьер-министра Ералы Тугжанов в своем выступлении затронул вопрос подготовки медицинских кадров. По его словам, в регионах нехватка квалифицированных врачей чувствуется особенно остро и для решения проблемы стране необходимы современные медицинские вузы с передовой научно-исследовательской базой.

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в свою очередь напомнила, что история вуза берет начало в 1964 году. Тогда был создан Целиноградский государственный медицинский институт, который впоследствии стал академией и университетом.

– За эти годы ваш университет стал надежным лидером в области медицинского образования и науки, продвигал инновационные подходы в обучении и высокие стандарты, активно поддерживал реформы и инициативы Министерства здравоохранения, – отметила глава ведомства.

По ее словам, со дня основания медуни­верситет выпустил более 30 тыс. дипломированных специалистов. Хорошо поставлена в вузе и научная работа. По словам Акмарал Альназаровой, в его стенах действуют научно-исследовательские институты в сфере радио­биологии и радиационной защиты, профилактической медицины и радио­логии, которые проводят важные для отрасли исследования и разработки.

– Ваш вуз не останавливается на достигнутом, и уже на полях данной конференции планируется открытие двух новых НИИ в сфере респираторной медицины и ритма сердца, открывается учебный центр и референс-лаборатория по вопросам радиационной безопасности медицинских работников, – подчеркнула министр.

О пути трансформации исследовательского вуза рассказал ректор Медицинского университета Астана Камалжан Надыров.

– Первый прием Целиноградского государственного медицинского института состоял всего из трехсот студентов, а коллектив был представлен пятнадцатью преподавателями. Благодаря поддержке Главы государства, Правительства с годами наш вуз трансформировался. На сегодня он представляет собой полуторатысячный коллектив, у нас обучаются порядка 11 тысяч студентов, – привел данные ректор.

Как отметил Камалжан Надыров, три года назад принята новая стратегия развития, направленная на трансформацию вуза в исследовательский университет. Создан специальный Фонд науки, который активно поддерживает не только научных работников, но и молодых исследователей-студентов.

В торжественной части конференции также участвовали руководитель Медицинского центра Управления делами Президента РК Алексей Цой, вице-министр науки и высшего образования РК Дархан Ахмед-Заки, руководитель Странового офиса Всемирной организации здравоохранения в Республике Казахстан Скендер Сыла и депутаты Мажилиса Парламента. Также выступили партнеры из медицинских вузов Турции, Узбекистана, России, Нидерландов, Беларуси и других стран.

В рамках конференции прошли мас­тер-классы и дискуссионные панели. Участники обсудили современные вызовы в сфере здравоохранения и в вопросах подготовки кадров для медицины будущего, инновационные технологии и их применение в клинической прак­тике, тренды развития цифровизации в здравоохранении и перспективы развития медицинской науки.

#Астана #наука #исследования #институты #медвуз

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