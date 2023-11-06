В столице Казахстана состоялся международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge 2023

Спорт
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Дмитрий Норкин

Турнир состоялся при поддержке Международного союза конькобежцев (ISU).

фото организаторов турнира

За три дня на казахстанский лед вышли 90 спортсменов из 23 стран, которые почтили память выдающегося казахстанского спортсмена, бронзового призера зимних Олимпийских игр-2014 Дениса Тена. С воспитанниками в столицу Казахстана прибыли такие титулованные и известные на весь мир тренеры, как Александр Лакерник, Анна Леванди (Кондрашова), Ирина Жук, Ростислав Синицын, Этери Тутберидзе, Юлия Липиницкая, Адам Соля, Вазген Азроян и другие.

Победителями в парных танцах на льду стали представители Грузии Диана Дэвис и Глеб Смолин. На втором месте расположились Дженнифер Янсе ван Ренсбург⁄Бенджамин Стеффан (Германия), третье место заняли Зоя Ларсен⁄Андрий Капран (Украина). У юниоров сильнейшим оказался южнокореец Хабин Чой, за ним финишировали грузин Константин Супаташвили и казахстанец Никита Кривошеев, а среди девушек юниоров победительницей стала грузинка Инга Гургенидзе. За ней расположились представительница Израиля Анна Лушенкова, а также фигуристка из Южной Кореи Энби Парк.

В завершающий день турнира состоялось большое гала-шоу, в котором приняли участие специальные гости – звезды мирового уровня и талантливые фигурис­ты, такие как Мари-Пьер Лере из Франции, Аделия Петросян, Алена Косторная и Георгий Куница (РФ), а также призеры и участники турнира Артур Смагулов (Казахстан), Арлет Леванди (Эстония), Хан гиль Ким (Корея), Дарья Гримм и Михаил Савицкий (Германия), София Фарафонова (Казахстан), Семен Даниэлянц (Армения), Чжу Хон Лим (Корея), Дженифер Янс ван Ренсбург и Бенд­жамин Стефан (Германия), Диас Джиренбаев (Казахстан). Кроме того, зрители познакомились с наиболее успешными учениками Академии имени Дениса Тена.

Также на льду столичной «Барыс Арены» было представлено первое Fashion Show от дизайнеров из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. Костюмы для шоу и членов жюри разработал дизайнер казахстанского дома моды Zeken Moda Кайролла Абишев.

Все средства от сборов с гала-шоу пойдут на развитие фигурного катания в Казахстане и поддержку молодых талантливых фигуристов Академии имени Дениса Тена.

#Астана #турнир #память #фигурное катание #Денис Тен

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