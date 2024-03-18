В столице на территории Успенского кафедрального собора горожане отпраздновали Масленицу

Общество
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Игорь Прохоров

Гостей ожидали ярмарка с традиционными блинами, концерт, праздничные гулянья, игры и конкурсы.

фото Игоря Бургандинова

После воскресного богослужения к пришедшим на праздничные гулянья со словами приветствия обратился благочинный Астанайского церковного округа архимандрит Сергий. Он пожелал всем мира, здоровья, радости и благополучия на казахской земле.

Важно, что за праздничный стол были приглашены все казахстанцы, независимо от национальности и вероисповедения. Ведь праздник символизирует собой мир, согласие и взаимопонимание.

Инициаторами и организаторами праздника выступили Русский культурный центр, Совет российских соотечественников города Астаны при содействии посольства России в Казахстане, Русской православной церкви и Русского дома.

Театрализованные представления, веселые игры, хороводы, конкурсы, забавы организовали аниматоры агентства «Лимпопо». На празднике выступили коллективы казачьего культурного центра «Станичники», башкирского этнокультурного центра «Акбузат», татаро-башкирского центра «Тан».

Гости соревновались в силе и ловкости, водили хороводы, пили чай из самовара и угощались главным праздничным блюдом – блинами.

Казачий хор звонко выводил: «Мы весну-красну встречаем,⁄В гости солнышко зовем.⁄Славный праздник отмечаем⁄
И блины с утра печем!»

А гости подпевали знакомые слова: «Люди, пойте вместе с нами,⁄Выйдет солнышко скорей.⁄Да потопайте ногами,⁄Будет праздник веселей!»

В завершение праздничного представления люди прощались не только с суровой зимой, но и прощали друг другу обиды, ведь Масленица проходит в Прощеное воскресенье. Теперь можно встречать весну с чис­тым сердцем и светлой душой!

#празднования #собор #масленица #блины #Прощеное воскресенье

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