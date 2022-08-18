Спорт
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Аскар Бейсенбаев

Клюшки к бою

В этом году клубы проводят турнир в один круг, по итогам которого определятся победитель и призеры. Отметим, что Кубок Президента Республики Казахстан проводится с 2010 года, шесть раз победителем становился «Барыс» и по одному разу ценный трофей выигрывали питерское СКА, омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург», ниж­некамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур».

В стартовом матче нынешнего турнира сошлись магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Уральский клуб, финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина, обыграл конкурентов со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Денис Зернов, Данила Юров, Павел Акользин и Семен Кошелев. Единственный гол у команды из Татарстана забил форвард Евгений Митякин.

Отметим, что за «Металлург» результативно сыграли игроки сборной Казахстана: форвард Павел Акользин забил гол, а защитник Валерий Орехов ассистировал в эпизоде с третьей шайбой. Шайбу и результативную передачу на свой счет записал и уроженец Казах­стана Семен Кошелев.

Следующими под своды столичного ледового дворца вышли наш «Барыс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Кстати, обе команды удивили своих поклонников. Уральцы вышли на лед в новой форме – джерси хоккеистов выполнены в красных цветах с черными вставками, а казахстанцы представили обновленный логотип клуба с символом в виде барса.

– Для нас было важно сделать логотип не только более современным, но и подчеркнуть аутентичность клуба. Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верх­ней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности столицы. А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов, – объяснили в клубе.

А теперь непосредственно к игре. Казахстанский клуб, к сожалению, стартовал с поражения, хотя и за пределами основного времени, в овертайме. Итоговый счет 3:4.

Капитан команды Никита Михайлис вывел «Барыс» вперед на 14-й минуте, реализовав большинство. Но на 17-й минуте у россиян Степан Хрипунов сравнял счет. На 32-й минуте хозяева вновь повели – первую шайбу забросил новичок нашей команды американец Джереми Бракко. Но гости восстановили равновесие усилиями Анатолия Голышева на последней, 39-й минуте второго периода. В третьей двадцатиминутке были забиты еще два гола: у «барсов» на 52-й минуте отличился еще один американский новичок –Энтони Луис, а у россиян на 58-й дубль оформил Голышев. В овертайме финальную точку поставил екатеринбуржец Виктор Неучев, который забросил победную шайбу на исходе 60-й минуты.

Популярное

Все
В Восточном Казахстане в продаже появился сахар по 539 тенге
Завершились съемки японско-казахстанского фильма «Маленький самурай»
Ремонт республиканских трасс приостановлен в Костанайской области
В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан
Лето климатического безумия
В Восточном Казахстане при раскопках раннесакского погребения обнаружили великолепные элементы парадного конского снаряжения
Счастье детей – забота осознанных родителей
На страже рубежей страны
Запрет на отстрел собак «похоронил» проект приюта в Мангистау
Уникальные находки
Реалии демографии
Стратегия пересборки университетов Казахстана: реальность и возможности
Время возвращает забытые имена
По зову сердца и души
Между небом и землей
Право на господдержку
Ценам разогнаться не дадут
Доплата за жизни?..
Спасение «утопающих»
Не дать товарам дорожать
МВД начал рассылать казахстанцам SMS с предупреждениями
На рассылку о новом локдауне с 1 сентября ответили в Минздраве
Истории от прокурора: о судебных ошибках, коррупции и Новом Казахстане
Минэнерго предупредило казахстанцев о вирусной рекламе в соцсетях
Химическая промышленность Казахстана: что мешает конкурентоспособности?
Слова Абая звучат на венгерском
Героев шахматной олимпиады торжественно встретили в Алматы
Гидрогель в помощь фермерам из засушливых регионов изобрели ученые Курчатова
Казахстанскому индексу научного цитирования быть!
Молоко из золота? А ведь летом трава бесплатная...
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 13 августа
Чиновница в областном управлении образования потребовала прекратить ходить по кабинетам и не портить ей статистику
Необходим фискальный контроль?
Контроль над пассажирскими и грузоперевозками усилят в Южном Казахстане
От начальников поездов "Тулпар-Тальго" требовали деньги за покровительство по службе
Жилищная реформа обнажила кучу проблем жилищного фонда Костаная. И если весной головной болью председателей ОСИ были «плачущие» дырявые крыши и сырые подвалы, то под занавес лета всплыли новые «сюрпризы»
Ахмет Байтурсынов и Михаил Бахтин: созвучие теорий двух выдающихся ученых
Дело из архива: как кызылординская конопля в Москву попадала?
А снится нам… цена у дома
5-месячного ребенка оставила ночью на скамейке мать в Актобе
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Опубликован список обладателей образовательных грантов
Рассылку об отмене поездов из-за коронавируса прокомментировали в КТЖ
Закутанного в целлофан мужчину обнаружили во дворе дома в Экибастузе
Тела женщины с детьми нашли в квартире в Алматы: о страшных криках рассказали соседи
Цифровое пространство в Казахстане изменится в ближайшее время
Льготное дизтопливо для уборки урожая перепродавали предприниматели в Казахстане
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 июля
Какие ковид-ограничения при переходе в "желтую" зону могут ввести в Нур-Султане
В каком случае введут локдаун в Казахстане, рассказали в Минздраве
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 6 августа
Пропавшая в Костанайской области 5-летняя девочка найдена мертвой

Читайте также

Спорт
Елена Рыбакина разгромила двукратную чемпионку турниров "Бо…
Спорт , В мире
Задержан организатор Олимпийских игр в Токио
Спорт
В столице прошло событие, которое действительно можно назва…
Спорт
Первый Международный фестиваль шахмат открылся в Атырау

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]