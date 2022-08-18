В столице стартовал традиционный хоккейный турнир – Кубок Президента Республики Казахстан

Клюшки к бою

В этом году клубы проводят турнир в один круг, по итогам которого определятся победитель и призеры. Отметим, что Кубок Президента Республики Казахстан проводится с 2010 года, шесть раз победителем становился «Барыс» и по одному разу ценный трофей выигрывали питерское СКА, омский «Авангард», новокузнецкий «Металлург», ниж­некамский «Нефтехимик» и хабаровский «Амур».

В стартовом матче нынешнего турнира сошлись магнитогорский «Металлург» и нижнекамский «Нефтехимик». Уральский клуб, финалист последнего розыгрыша Кубка Гагарина, обыграл конкурентов со счетом 4:1. В составе победителей заброшенными шайбами отметились нападающие Денис Зернов, Данила Юров, Павел Акользин и Семен Кошелев. Единственный гол у команды из Татарстана забил форвард Евгений Митякин.

Отметим, что за «Металлург» результативно сыграли игроки сборной Казахстана: форвард Павел Акользин забил гол, а защитник Валерий Орехов ассистировал в эпизоде с третьей шайбой. Шайбу и результативную передачу на свой счет записал и уроженец Казах­стана Семен Кошелев.

Следующими под своды столичного ледового дворца вышли наш «Барыс» и «Автомобилист» из Екатеринбурга. Кстати, обе команды удивили своих поклонников. Уральцы вышли на лед в новой форме – джерси хоккеистов выполнены в красных цветах с черными вставками, а казахстанцы представили обновленный логотип клуба с символом в виде барса.

– Для нас было важно сделать логотип не только более современным, но и подчеркнуть аутентичность клуба. Базисом фирменного знака стал узнаваемый снежный барс. Пятнистый паттерн в его верх­ней части состоит из графических элементов, которые символизируют главные достопримечательности столицы. А центральный элемент создан по примеру традиционных орнаментов, – объяснили в клубе.

А теперь непосредственно к игре. Казахстанский клуб, к сожалению, стартовал с поражения, хотя и за пределами основного времени, в овертайме. Итоговый счет 3:4.

Капитан команды Никита Михайлис вывел «Барыс» вперед на 14-й минуте, реализовав большинство. Но на 17-й минуте у россиян Степан Хрипунов сравнял счет. На 32-й минуте хозяева вновь повели – первую шайбу забросил новичок нашей команды американец Джереми Бракко. Но гости восстановили равновесие усилиями Анатолия Голышева на последней, 39-й минуте второго периода. В третьей двадцатиминутке были забиты еще два гола: у «барсов» на 52-й минуте отличился еще один американский новичок –Энтони Луис, а у россиян на 58-й дубль оформил Голышев. В овертайме финальную точку поставил екатеринбуржец Виктор Неучев, который забросил победную шайбу на исходе 60-й минуты.