С 1 сентября по 1 ноября в столице проводится ежегодная кампания прикрепления населения к организациям первичной медико-санитарной помощи (ПМСП), сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это делается для того, чтобы каждый житель имел право свободного выбора поликлиники в пределах одной административно-территориальной единицы (в пределах шаговой доступности), а медицинские организации могли заблаговременно планировать ресурсы и качественно обслуживать прикреплённое население в следующем году.

Прикрепление обеспечивает доступ к услугам в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и системы обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Проверить свое прикрепление к поликлинике граждане могут с помощью портала электронного правительства eGov.kz или через городскую службу поддержки iKomek 109.

Кто имеет право на прикрепление:

● Граждане Республики Казахстан, кандасы, беженцы и иностранцы с видом на жительство - с правом получения медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС.

● Временно пребывающие иностранцы и лица без гражданства - на основании договора/полиса добровольного (ДМС) или вменённого медицинского страхования (ВМС) либо в соответствии с требованиями закона.

● Трудовые мигранты и их семьи из стран ЕАЭС (Россия, Беларусь, Кыргызстан, Армения) -при наличии ДМС/ВМС.

● Студенты с 18 лет - прикрепляются самостоятельно.

● Несовершеннолетние - по заявлению законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

● Прикрепление беременных и детей до 5 лет к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания.

● Пенсионеры и лица с инвалидностью - могут подавать заявление непосредственно в поликлинике.

● Законные представители инвалидов с детства, патронатные воспитатели - на основании подтверждающих документов.

● Военнослужащие срочной службы - по месту дислокации, осуждённые -по месту отбывания наказания.

Порядок прикрепления

1.Через портал eGov.kz. Авторизуйтесь, заполните электронную заявку. Результат прикрепления или мотивированный отказ направляется в личный кабинет в течение 1 рабочего дня.

2. Лично в выбранной поликлинике. Предъявите удостоверение личности и заполните заявление на имя руководителя организации.

3. Через территориальные центры обслуживания населения (ЦОН).

Важно: прикрепление осуществляется по ИИН и только к одной организации ПМСП. Если вы не меняете поликлинику, подавать новую заявку не требуется: вы остаетесь прикреплёнными к текущей организации.

Физические лица, прикреплённые в период кампании, начинают обслуживаться в выбранной медицинской организации с 1 января 2026 года. До конца текущего года обслуживание продолжается в прежней поликлинике.

Основания для отказа

● Предоставление недостоверных данных.

● Превышение допустимого числа прикреплённых пациентов на врача общей практики; на участкового терапевта; на участкового педиатра.

● отсутствие документов, подтверждающих законное представительство (для детей, подопечных);

● отсутствие согласия на доступ к персональным данным ограниченного доступа.

Разъяснения можно получить в следующих местах:

● Регистратура вашей поликлиники.

● Управление общественного здравоохранения города Астаны.

● Контакт-центр 1414, мобильное приложение Qoldau 24/7, сайт fms.kz, SaqtandyryBot в Telegram.

● Городская служба поддержки iKomek 109.