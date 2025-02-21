В столице ограничат движение авто из-за спортивных событий

В субботу, 22 февраля, в Астане состоятся два крупных спортивных события: матч за суперкубок Казахстана по футболу и игра ХК «Барыс». В связи с этим ожидается высокая загруженность дорог, и для удобства горожан будут введены временные изменения в организации движения, передает Kazpravda.kz со ссылкой на сайт акимата Астаны

Фото: сайт акимата

Футбольный матч «Кайрат» vs «Актобе» пройдет на стадионе «Астана Арена» в 15:00, хоккейный матч ХК «Барыс» состоится на стадионе «Барыс Арена» в 17:00 часов.

Для равномерного распределения транспортного потока въезды и выезды к аренам будут организованы по отдельным маршрутам:

Для зрителей футбольного матча – движение будет осуществляться только через проспект Қабанбай батыр.

Для болельщиков хоккейного матча – заезд и выезд возможен только через проспект Туран.

Ограничения на движение начнут действовать за несколько часов до начала матчей и сохранятся до их завершения. Водителям рекомендуется заранее продумывать маршруты и учитывать возможные задержки. При возможности используйте общественный транспорт, чтобы избежать неудобств.

Акимат города Астаны просит жителей и гостей столицы отнестись с пониманием к временным изменениям и учитывать их при планировании маршрутов.