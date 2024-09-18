Трое детей погибло при пожаре в Астане: суд вынес приговор

Суд
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Наказана владелец общежития, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС

Фото: МЧС

В городе Астана на первом этаже двухэтажного общежития барачного типа произошел пожар, в результате которого скончались 3 детей и 2 взрослых. Экспертиза установила, что смерть потерпевших наступила от отравления окисью углерода.

Согласно установленным данным, комнаты в общежитии сдавались без составления договоров-аренды и иных документов. Также владелец общежития игнорировал соблюдение требований пожарной безопасности.

Дознавателями, осуществлявшими расследование данного преступления проведен полный комплекс следственных действий для закрепления доказательной базы и последующего направления материала в суд.

Подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы, с лишением права занимать должности, связанные с управленческими функциями по обеспечению соблюдения правил пожарной безопасности в коммерческих и иных организациях сроком на три года. Приговор вступил законную силу.

#суд #пожар #общежитие

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